В Петербурге задержан активист с фото Путина и подписью "Кащей бессменный"

В Санкт-Петербурге возле Гостиного двора полиция задержала местного активиста Евгения Козлова, который стоял в одиночном пикете против изменения Конституции. Козлов держал в руках фотографию Владимира Путина с подписью "Кащей бесcменный".

Полицейские не объяснили причину задержания. Сообщается, что активист успел простоять в пикете не более 10 минут, сейчас его доставили в ОВД по центральному району Санкт-Петербурга.

Как сообщает "МБХ медиа", были задержаны ещё двое активистов. Мария Малышева стояла с плакатом "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба", а у Дмитрия Гусева не было никакого плаката. Всего одиночные пикеты в Петербурге проводят около 30 человек.