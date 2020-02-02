Свобода в клубах. Неповиновение и злоба дня

Разговор с писателями о гражданской позиции в литературе. Номера литературного журнала "Знамя", посвященные политической повестке современности.
Аудио
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02 февраля 2020
Свобода в клубах. Чечня. Война. Будни.
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26 января 2020
Свобода в клубах. Высоцкий: Гамлет или Жеглов?
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19 января 2020
Свобода в клубах. Ненавидеть капитализм?
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12 января 2020
Свобода в клубах. Нефть и политика
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05 января 2020
Свобода в клубах. Политический анекдот: от Ленина до Путина
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29 декабря 2019
Свобода в клубах. Мужская жизнь