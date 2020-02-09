Неповиновение и злоба дня. Эфир в 19.05

Гражданское действие или интеллектуальное затворничество: что выбирают писатели? Как уличная политика и запрос на справедливость отражаются в современной литературе?

Дискурс власти: навязывание будущего и прошлого вместо внимательного проживания настоящего. Шоковое время политиков (“я устал, я ухожу” или “правительство в отставку, перепишем Конституцию”) и личное время людей. Социальная ломка девяностых, застой нулевых, исторические сдвиги десятых.

Современная Россия: тупик или надежда? Литература как общественно значимый институт. Социология, антропология и публицистика как “помощницы” литературы.

"Неповиновение" и "Злоба дня" – тематические выпуски литературного журнала “Знамя”.

В записи сатирик Виктор Шендерович и политик Николай Травкин (фрагменты вечера журнала “Знамя” в клубе “Петрович”). В клубе “Перелетный кабак” разговаривают главный редактор журнала Сергей Чупринин, писательницы и журналистки Елена Бердникова и Анастасия Миронова.

Ведет программу Елена Фанайлова

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