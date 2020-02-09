Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Свобода в клубах

Неповиновение и злоба дня. Эфир в 19.05

Коллаж-иллюстрация к рассказу Виктора Шендеровича

Политика, улица, сатира – в последних номерах литературного журнала “Знамя”.

Гражданское действие или интеллектуальное затворничество: что выбирают писатели? Как уличная политика и запрос на справедливость отражаются в современной литературе?

Дискурс власти: навязывание будущего и прошлого вместо внимательного проживания настоящего. Шоковое время политиков (“я устал, я ухожу” или “правительство в отставку, перепишем Конституцию”) и личное время людей. Социальная ломка девяностых, застой нулевых, исторические сдвиги десятых.

Современная Россия: тупик или надежда? Литература как общественно значимый институт. Социология, антропология и публицистика как “помощницы” литературы.

"Неповиновение" и "Злоба дня" – тематические выпуски литературного журнала “Знамя”.

В записи сатирик Виктор Шендерович и политик Николай Травкин (фрагменты вечера журнала “Знамя” в клубе “Петрович”). В клубе “Перелетный кабак” разговаривают главный редактор журнала Сергей Чупринин, писательницы и журналистки Елена Бердникова и Анастасия Миронова.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG