Лицом к событию. Путин открыл ящик Пандоры?

Владимир Путин открыл "ящик Пандоры". Началась "конституционная лихорадка". Политики соревнуются в выдумывании своих поправок. Эту гиперактивность обсуждают член Политкомитета партии "Яблоко" Виктор Шейнис, глава движения наблюдателей "Голос" Григорий Мелконьянц, депутаты Госдумы РФ Олег Смолин (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Валерий Федоров ("Единая Россия"), член ЗС Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30426323.html
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