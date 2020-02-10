Согласно опросу "Левада-центра" 64% готовы прийти на всенародный опрос по поправкам к Конституции. Из них 72% поддержат поправки, 13% будут против, 15% - не определились. Получается, что от числа всех опрошенных за президентские идеи - меньше половины, около 47%.

Похоже, Владимир Путин открыл "ящик Пандоры". До сих пор не ясно, как и когда пройдет плебисцит по поправкам, но началась "конституционная лихорадка". Политики соревнуются в выдумывании своих поправок. Депутат Госдумы от "Единой России" Константин Затулин предлагает в написать в преамбуле: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ России..." Патриарх Кирилл предлагает добавить в ту же часть Конституции упоминание о Боге (Конституция не допускает внесения правки в преамбулу иначе, чем через принятие нового Основного закона). Единоросс Петр Толстой, хочет запретить однополые браки, а его коллега Анна Кувычко - аборты. КПРФ и "Справедливая Россия" упражняются по части расширения социальных гарантий.

Оппозиционная партия "Яблоко" предлагает президенту отозвать закон о поправках, так как они противоречат и нормам Основного закона, и федеральному закону о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции.

У "Яблока" есть свои альтернативные предложения. Сократить срок полномочий главы государства с 6 до 4 лет, избирать его не более чем на 2 срока, ввести выборность членов Совета Федерации, наделить парламент контрольными полномочиями, а СФ - правом представлять президенту кандидатуру Генпрокурора. Назначать премьер-министра президент сможет только по представлению Госдумы. Назначать и отправлять в отставку руководителей силовых министерств и МИД президент сможет только с согласия Совета Федерации. Предложено расширить состав Конституционного суда до 21, назначать судей на паритетной основе президентом, Госдумой и СФ. Председатели всех судов и из замы должны избираться самими судьями на 1 срок без права переизбрания. Предложено ввести выборность мировых судей гражданами.

Околоконституционную гиперактивность обсуждают член Политкомитета партии "Яблоко" Виктор Шейнис, глава движения наблюдателей "Голос" Григорий Мелконьянц, депутаты Госдумы РФ Олег Смолин (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Валерий Федоров ("Единая Россия"), член ЗС Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 февраля в 19:05.