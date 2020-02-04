Человек имеет право. Убрать Свидетелей

А вы знаете, что в России, живут по меньшей мере 100 тысяч человек, которых могут прямо сейчас схватить, обвинить в экстремизме и бросить в тюрьму? Причем все это произойдет в рамках закона. Но есть проблема – все они последователи учения Свидетелей Иеговы, а эту организацию в России признали экстремистской и запретили.