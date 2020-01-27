Суд не принял жалобу Дарьи Сосновской, избитой полицейским

Басманный районный суд Москвы отказался принять жалобу Дарьи Сосновской, которую во время митинга избил полицейский, на бездействие Следственного комитета.

Участница акции оппозиции за честные выборы полгода не может добиться возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий.

10 августа 2018 года, во время митинга за допуск независимых кандидатов в депутаты до выборов в Мосгордуму, полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот, а затем по голове. Видео инцидента распространили в интернете очевидцы, оно вызвало общественный резонанс. Правозащитники объявили награду за данные о личности полицейского, ударившего девушку, однако его имя так и не удалось установить. Издание Baza утверждало, что это – Сергей Цыплаков, в МВД эту информацию опровергли.

Сама Сосновская, у которой зафиксировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, подала заявление об избиении в Следственный комитет. Оттуда жалобу перенаправили в Нацгвардию. Ведомство, отчитавшись о непричастности своих бойцов к инциденту, передало жалобу ещё дальше – в МВД. В министерстве, в свою очередь, также заявили, что их сотрудники не участвовали в избиении.