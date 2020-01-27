Конституционный суд: дело Котова необходимо пересмотреть

Конституционный суд России вынес определение о необходимости пересмотреть судебные решения по делу активиста Константина Котова, осуждённого на четыре года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Копию определения суда опубликовал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. В нём суд ссылается на принятое им в 2017 году решение по делу другого активиста, Ильдара Дадина, который был осуждён по той же, что и Котов, статье.
Тогда КС пояснил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил проведения митинга может применяться только в том случае, если у обвиняемого был злой умысел, он нанёс существенный ущерб ценностям, охраняемым Конституцией, или гражданам. После этого Верховный суд России отменил приговор Дадину и прекратил против него уголовное дело, признав за активистом право на реабилитацию.
Правозащитники указывали на дело Дадина как на прецедент, утверждая, что приговор Котову незаконен и должен быть отменён.
Два дня назад президент России Владимир Путин поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность приговора Котову.
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги".
- Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках не было. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу. 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы. Срок он отбывает в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области.
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