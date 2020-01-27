Конституционный суд: дело Котова необходимо пересмотреть

Конституционный суд России вынес определение о необходимости пересмотреть судебные решения по делу активиста Константина Котова, осуждённого на четыре года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

Копию определения суда опубликовал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. В нём суд ссылается на принятое им в 2017 году решение по делу другого активиста, Ильдара Дадина, который был осуждён по той же, что и Котов, статье.

Тогда КС пояснил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил проведения митинга может применяться только в том случае, если у обвиняемого был злой умысел, он нанёс существенный ущерб ценностям, охраняемым Конституцией, или гражданам. После этого Верховный суд России отменил приговор Дадину и прекратил против него уголовное дело, признав за активистом право на реабилитацию.

Правозащитники указывали на дело Дадина как на прецедент, утверждая, что приговор Котову незаконен и должен быть отменён.

Два дня назад президент России Владимир Путин поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность приговора Котову.