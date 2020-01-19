Константин Котов получил выговор в колонии за то, что надел не те перчатки

Оппозиционный активист Константин Котов, осуждённый на четыре года по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, получил в колонии первое взыскание. Об этом сообщили в правозащитном фонде "Общественный вердикт".

Следующее взыскание за любое, даже самое незначительное нарушение, может грозить Котову переводом в штрафной изолятор, в котором запрещены передачи и свидания с родственниками, или отказом в последующем предоставлении условно-досрочного освобождения.

По словам правозащитников, выговор Котов получил за то, что надел на улице шерстяные перчатки, которые ему дал другой заключённый. В "Общественном вердикте" подчеркнули, что на тот момент свои перчатки Котову ещё не выдали.

Кроме того, перед дисциплинарной комиссией, которая утвердила взыскание, активист просил пригласить для консультации своего адвоката Марию Эйсмонт, однако руководство колонии отказало ему в этом. В "Общественном вердикте" отметили, что "это незаконно".