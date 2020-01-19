Константин Котов получил выговор в колонии за то, что надел не те перчатки

Оппозиционный активист Константин Котов, осуждённый на четыре года по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, получил в колонии первое взыскание. Об этом сообщили в правозащитном фонде "Общественный вердикт".
Следующее взыскание за любое, даже самое незначительное нарушение, может грозить Котову переводом в штрафной изолятор, в котором запрещены передачи и свидания с родственниками, или отказом в последующем предоставлении условно-досрочного освобождения.
По словам правозащитников, выговор Котов получил за то, что надел на улице шерстяные перчатки, которые ему дал другой заключённый. В "Общественном вердикте" подчеркнули, что на тот момент свои перчатки Котову ещё не выдали.
Кроме того, перед дисциплинарной комиссией, которая утвердила взыскание, активист просил пригласить для консультации своего адвоката Марию Эйсмонт, однако руководство колонии отказало ему в этом. В "Общественном вердикте" отметили, что "это незаконно".
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги".
- Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках не было. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу. 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы. Срок он отбывает в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области.
- В начале января на рассмотрение в Госдуму был внесён проект амнистии заключённых, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, под амнистию – в том случае, если проект будет принят, – попадут осуждённые по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, собраний и шествий.
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