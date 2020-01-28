Бывшего короля Бельгии заставили признать отцовство

Бывший король Бельгии Альберт II признал дочь, появившуюся на свет в результате внебрачной связи с баронессой Сибиллой де Сели Лоншам в 1960-х годах. Как сообщает "Би-Би-Си", бывший монарх признал родство после того, как получил подтверждающие это результаты ДНК-теста.

Сделать анализы бывшего короля обязал суд. Несмотря на это обстоятельство, адвокат Альберта II заявил, что бывший король принял решение закончить судебные тяжбы "с честью и достоинством". Кроме того, монарх настаивает, что хоть и не участвовал в воспитании внебрачной дочери, но всегда уважал связь между ними.

51-летняя Дельфина Боэль требовала от Альберта II признания их родства еще 20 лет назад. В 2013 году она обратилась в суд. Во время разбирательства от бывшего бельгийского короля потребовали сдать образец слюны для ДНК-теста. Он согласился на это только после того, как суд пригрозил штрафовать его каждый день на 5 тысяч евро.

Теперь, после признания родства с экс-монархом, Дельфина Боэль может претендовать на одну восьмую часть имущества Альберта II. Сам он в 2013 году отрёкся от престола в пользу своего сына Филиппа. В том же году баронесса Сибилла де Сели Лоншам впервые публично рассказала о романе с Альбертом – в те годы еще не королем, а принцем Льежским.

"Я думала, что не смогу иметь детей из-за инфекции. Мы не пользовались защитой. Но это был прекрасный период. Дельфина была ребенком любви. И хотя Альберт не воспитывал ее, он очень хорошо к ней относился", – рассказывала баронесса. Бельгийский король свою внебрачную связь отрицал, хотя признавал кризис в отношениях с супругой.