Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключён из "Единой России", сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Его слова приводит "Интерфакс". На прошлой неделе политик стал героем сразу двух крупных скандалов.

24 января глава Чувашии, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.

Ранее глава Чувашии призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти.

Накануне комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить Игнатьева из партии. Озвучившего решение партии об исключении главы региона Турчака, в свою очередь, связывают с организацией покушения на журналиста Олега Кашина в 2010 году.