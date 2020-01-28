В Конституцию предложено ввести должность "верховного правителя"

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов, сообщает "Коммерсант".

Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

О том, что президента хотят переименовать в "верховного правителя", причём слово "верховный" предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший боевиками так называемой "Донецкой народной республики" писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, известные артисты и режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.