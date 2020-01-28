Макаревич рассказал, почему не дали денег на фильм о "Машине времени"

Основатель "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал о том, почему министерство культуры России отказалось выделить деньги на фильм, посвящённый 50-летию группы.

По словам Макаревича, изначально киноальманах, который задумал режиссёр Андрей Комаров, поддержали в управлении президента по общественным проектам. Соответствующий документ лидер "Машины времени" выложил на своей странице в Фейсбуке. В феврале прошлого года управление обратилось за поддержкой к тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому. Макаревич утверждает, что Мединский в устной форме "сообщил, что не против", но "закончилось всё на Ольге Любимовой" – нынешней главе Минкульта, которая тогда заведовала в министерстве как раз поддержкой кинопроектов.

Макаревич написал, что сам не был свидетелем принятия решения об отказе, но, как утверждают присутствовавшие, Любимова действительно произнесла "сакральную фразу про врагов". Ранее некоторые СМИ приписали Любимовой фразу, якобы сказанную в адрес "Машины времени": "Мы врагов не поддерживаем". Сама она ситуацию не комментировала.

Также лидер "Машины времени" отметил, что после этой истории "боты" в интернете "кинулись на защиту нового министра", поскольку, по мнению власти, "Макаревич – предатель и поёт для фашистов".

В ответ на заявление Макаревича в Министерстве культуры сообщили, что фильм про "Машину времени" не получил субсидию, поскольку кинокомпания StarMedia, которая хотела его снимать, не обращалась за государственной поддержкой. В министерстве подчеркнули, что были готовы выделить деньги и приглашали StarMedia участвовать в конкурсе, но кинокомпания этого не сделала.

В свою очередь, автор идеи и режиссёр предполагаемого фильма Андрей Комаров рассказал, что StarMedia не подавала заявку на получение госсубсидий на общих основаниях, поскольку правила государственного Фонда кино запрещают на этих основаниях финансировать "киноальманахи", а проект Комарова подразумевал именно такой формат. В нём должны были участвовать 15 разных режиссёров, каждый из которых должен был снять небольшую новеллу по песне из репертуара "Машины времени". При этом согласие на участие в проекте дали мэтры отечественного кинематографа Павел Лунгин, Александр Митта, Валерий Тодоровский, Борис Хлебников и другие.

Наконец, пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин сообщил агентству "Интерфакс", что сама группа тоже не обращалась за государственной помощью и никаких съемок не планировала. По его словам, "это была частная инициатива, которая исходила от продюсера". Чернин отметил, что "не удивлён, что инициативу отклонили, потому что для серьёзной заявки она была слишком расплывчатой".