Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Мир

"Это расточительство!" Программисты против коррупции

Чешские программисты во время разработки бесплатного сайта

В Чехии в минувшие выходные команда из 60 программистов-добровольцев в рамках двухдневного хакатона написала программный код сайта по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям. Сайт должна была разрабатывать одна из чешских IT-компаний, подписавшая соответствующий договор с Министерством транспорта Чехии, но программисты возмутились стоимостью этого контракта.

Неделю назад владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек написал пост в соцсетях с просьбой к программистам присоединиться к его инициативе: "Мы считаем абсурдным государственный заказ на сайт за 401 миллион крон (приблизительно 17,5 миллионов долларов США. – Прим. РС), когда пара талантливых ребят способна сделать его за выходные… Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство". Он предложил программистам приходить в офис своей компании в Праге, чтобы написать сайт и подарить его государству. Записанное им видеообращение распространили в соцсетях:

На призыв Вондрачека откликнулись более 300 человек, из них выбрали 60 программистов, которые и реализовали эту идею. В понедельник сайт заработал в тестовом режиме. Он пока не продает купоны для автомобилистов, так как не подключен к необходимым государственным базам данных, но зато здесь можно приобрести виртуальный купон за символическую сумму 1, 2 и 3 кроны: средства от продажи будут перечислены в фонд помощи детям, получившим тяжелые телесные повреждения. Сайт за сутки посетили более 150 тысяч человек, благотворительные купоны приобрели почти 15 тысяч из них.

Помимо высокой стоимости, программистов и самого Вондрачека возмутило, что государство не объявляло на проект такого рода открытый тендер, а самостоятельно выбрало подрядчика, которому передало весь проект.

– Мне показалось, что государственный заказ в том объеме, в котором он был представлен в СМИ, и его заявленная стоимость – совершенно не соответствуют реальности, – рассказывает Томаш Вондрачек. – Это абсолютное расточительство! И это не впервые государственные заказы в области IT превращаются в мегаломанские и необоснованно дорогие проекты. Это для меня стало последней каплей, потому что, по сути, речь идет не о таком уж сложном проекте, разрабатываются намного более трудоемкие системы. 401 миллион крон за создание и четырехлетнюю эксплуатацию такого сайта – абсолютно нереальная цена.

Томаш Вондрачек во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который приехал посмотреть на работу программистов-добровольцев
Томаш Вондрачек во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который приехал посмотреть на работу программистов-добровольцев

–​ Сколько, по вашему мнению, должна стоить разработка такого сайта?

– Сама разработка стоит несколько миллионов крон. Я пообещал, что в ближайшее время сделаю и передам СМИ подробную смету, чтобы продемонстрировать, насколько сильно была завышена стоимость проекта. Я бы хотел сделать это, чтобы каждый мог понять, почему я встал со своего офисного кресла и решил позвать программистов-добровольцев, чтобы они написали сайт. Точных цифр у меня нет, но я абсолютно уверен, что стоимость такого проекта не может превышать даже четвертую часть обнародованной суммы, если рационально распоряжаться средствами.

–​ Вы подозреваете в этом коррупцию?

– Что государство сделало неправильно – это то, что рассматривало проект целиком как секретный, и таким образом, он должен был соответствовать определенным параметрам безопасности – то есть что его могут разрабатывать исключительно компании, которые способны режим секретности соблюдать. В том числе речь шла и о тех частях сайта, которые мы написали на протяжении двух выходных дней. Но как раз они секретными не являются, и их разработку можно было выделить в отдельный тендер, который мог быть абсолютно открытым и доступным для любых компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Если бы так произошло, стоимость этого проекта была бы сразу в разы меньшей. Мы, к сожалению, не знаем деталей секретной части сайта, мы не можем сказать, каков ее объем – больше он или меньше того, что сделали мы. Но я могу представить себе, какую информацию государство хотело бы оставить секретной, и приблизительно оцениваю эту часть проекта как схожую по объему с тем, что было написано программистами на выходных. Мне кажется, что государство специально подавало этот проект с такой помпой, чтобы оправдаться за крайне завышенную стоимость.

Томаш Вондрачек подчеркивает, что, несмотря на предложения от правительства заплатить за его инициативу и тем программистам, которые участвовали в проекте, он не собирается брать гонорар. "Эта инициатива изначально возникла как бесплатный подарок государству – пусть все так и остается, – говорит он. – Мы бы просто хотели, чтобы государство воспользовалось им и нашло юридическую возможность принять у нас нашу работу". По словам Вондрачека, его компания не собирается участвовать в тендере на дальнейшую поддержку сайта. Для гонораров программистам и сотрудникам его компании будут использованы пожертвования, которые в эти дни посыпались на счет его компании. Вондрачек говорит, что это было неожиданным и очень его тронуло.

Программисты во время разработки сайта
Программисты во время разработки сайта

Решение группы программистов вызвало небывалую реакцию в обществе и среди чешских политиков: Владимир Кремлик, министр транспорта, на минувшей неделе был отправлен в отставку, а к программистам приехал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что если написанный сайт будет функциональным, правительство воспользуется работой добровольцев. Новый министр транспорта Чехии Карел Гавличек сказал, что все контракты и тендеры на разработку программного обеспечения для продажи автомобильных купонов будут пока отменены.

Сайт, который правительство намеревалось приобрести за сумму в четыре раза дороже его стоимости, призван заменить нынешнюю систему продажи купонов на автозаправках: сейчас из бюджета государство доплачивает за то, что владельцы автозаправок предлагают купоны своим клиентам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG