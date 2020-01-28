"Это расточительство!" Программисты против коррупции

В Чехии в минувшие выходные команда из 60 программистов-добровольцев в рамках двухдневного хакатона написала программный код сайта по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям. Сайт должна была разрабатывать одна из чешских IT-компаний, подписавшая соответствующий договор с Министерством транспорта Чехии, но программисты возмутились стоимостью этого контракта.

Неделю назад владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек написал пост в соцсетях с просьбой к программистам присоединиться к его инициативе: "Мы считаем абсурдным государственный заказ на сайт за 401 миллион крон (приблизительно 17,5 миллионов долларов США. – Прим. РС), когда пара талантливых ребят способна сделать его за выходные… Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство". Он предложил программистам приходить в офис своей компании в Праге, чтобы написать сайт и подарить его государству. Записанное им видеообращение распространили в соцсетях:

На призыв Вондрачека откликнулись более 300 человек, из них выбрали 60 программистов, которые и реализовали эту идею. В понедельник сайт заработал в тестовом режиме. Он пока не продает купоны для автомобилистов, так как не подключен к необходимым государственным базам данных, но зато здесь можно приобрести виртуальный купон за символическую сумму 1, 2 и 3 кроны: средства от продажи будут перечислены в фонд помощи детям, получившим тяжелые телесные повреждения. Сайт за сутки посетили более 150 тысяч человек, благотворительные купоны приобрели почти 15 тысяч из них.

Помимо высокой стоимости, программистов и самого Вондрачека возмутило, что государство не объявляло на проект такого рода открытый тендер, а самостоятельно выбрало подрядчика, которому передало весь проект.

– Мне показалось, что государственный заказ в том объеме, в котором он был представлен в СМИ, и его заявленная стоимость – совершенно не соответствуют реальности, – рассказывает Томаш Вондрачек. – Это абсолютное расточительство! И это не впервые государственные заказы в области IT превращаются в мегаломанские и необоснованно дорогие проекты. Это для меня стало последней каплей, потому что, по сути, речь идет не о таком уж сложном проекте, разрабатываются намного более трудоемкие системы. 401 миллион крон за создание и четырехлетнюю эксплуатацию такого сайта – абсолютно нереальная цена.

–​ Сколько, по вашему мнению, должна стоить разработка такого сайта?

– Сама разработка стоит несколько миллионов крон. Я пообещал, что в ближайшее время сделаю и передам СМИ подробную смету, чтобы продемонстрировать, насколько сильно была завышена стоимость проекта. Я бы хотел сделать это, чтобы каждый мог понять, почему я встал со своего офисного кресла и решил позвать программистов-добровольцев, чтобы они написали сайт. Точных цифр у меня нет, но я абсолютно уверен, что стоимость такого проекта не может превышать даже четвертую часть обнародованной суммы, если рационально распоряжаться средствами.

–​ Вы подозреваете в этом коррупцию?

– Что государство сделало неправильно – это то, что рассматривало проект целиком как секретный, и таким образом, он должен был соответствовать определенным параметрам безопасности – то есть что его могут разрабатывать исключительно компании, которые способны режим секретности соблюдать. В том числе речь шла и о тех частях сайта, которые мы написали на протяжении двух выходных дней. Но как раз они секретными не являются, и их разработку можно было выделить в отдельный тендер, который мог быть абсолютно открытым и доступным для любых компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Если бы так произошло, стоимость этого проекта была бы сразу в разы меньшей. Мы, к сожалению, не знаем деталей секретной части сайта, мы не можем сказать, каков ее объем – больше он или меньше того, что сделали мы. Но я могу представить себе, какую информацию государство хотело бы оставить секретной, и приблизительно оцениваю эту часть проекта как схожую по объему с тем, что было написано программистами на выходных. Мне кажется, что государство специально подавало этот проект с такой помпой, чтобы оправдаться за крайне завышенную стоимость.

Томаш Вондрачек подчеркивает, что, несмотря на предложения от правительства заплатить за его инициативу и тем программистам, которые участвовали в проекте, он не собирается брать гонорар. "Эта инициатива изначально возникла как бесплатный подарок государству – пусть все так и остается, – говорит он. – Мы бы просто хотели, чтобы государство воспользовалось им и нашло юридическую возможность принять у нас нашу работу". По словам Вондрачека, его компания не собирается участвовать в тендере на дальнейшую поддержку сайта. Для гонораров программистам и сотрудникам его компании будут использованы пожертвования, которые в эти дни посыпались на счет его компании. Вондрачек говорит, что это было неожиданным и очень его тронуло.

Решение группы программистов вызвало небывалую реакцию в обществе и среди чешских политиков: Владимир Кремлик, министр транспорта, на минувшей неделе был отправлен в отставку, а к программистам приехал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что если написанный сайт будет функциональным, правительство воспользуется работой добровольцев. Новый министр транспорта Чехии Карел Гавличек сказал, что все контракты и тендеры на разработку программного обеспечения для продажи автомобильных купонов будут пока отменены.

Сайт, который правительство намеревалось приобрести за сумму в четыре раза дороже его стоимости, призван заменить нынешнюю систему продажи купонов на автозаправках: сейчас из бюджета государство доплачивает за то, что владельцы автозаправок предлагают купоны своим клиентам.