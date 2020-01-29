Обманчивый транзит. Галина Сидорова – о спецоперации Путина

"Я устал – я ухожу". Эти слова так и не прозвучали из уст Путина в новогоднюю ночь. Но, как заметил гениальный Салтыков-Щедрин, "российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления". И кое-что в этом роде все же стряслось – одновременно неожиданное и ожидаемое. Бессменный чирлидер взбодрил страну, объявив в своем Послании "плодитесь и размножайтесь, а мы вам за это приплатим". А заодно и о поправках в Конституцию, призванных запутать всех, кто слишком уж активно интересуется его реальными планами. А заодно показать, что, вопреки разговорам в духе "старик сдал", он еще способен изумлять. И лишний раз дать понять, что если кто и будет что-нибудь в России менять, то только он сам.

Спецоперация Путина из разряда "и рыбку съесть – и ног не замочить" вызывает один вопрос, на который ответ неочевиден: зачем такая спешка? Может, его кто-то или что-то гонит? Или он кого-то в своем окружении опасается (российская история знает примеры, когда стареющему лидеру "прилетала ответочка" от соратничков)? В таком случае нынешние путаные телодвижения начальника призваны как раз внести замешательство в их нестройные ряды, мол, вместо того чтобы думать, кем заменить меня, займитесь уже делом – выборами, досрочными парламентскими, а то и президентскими. Медведев – часть плана. И он, я уверена, сыграл свою роль по предварительной договоренности с Путиным. То есть "увел правительство в отставку", внеся еще одну переменную составляющую в и без того шаткое уравнение.

Цель очередной путинской спецоперации: оставить все как есть в главном – не допустить, чтобы вопрос о власти в стране решали ее граждане на свободных и честных выборах



Но вот что, на мой взгляд, главное: никакие поправки в Конституцию не изменят того, что выборы будут проходить по все той же порочной, обманной системе, которая фактически лишает реально оппозиционные партии и личности возможности пройти в органы власти, как бы они ни назывались. Собственно, в этом цель очередной путинской спецоперации: оставить все как есть в главном – не допустить, чтобы вопрос о власти в стране решали ее граждане на свободных и честных выборах. Чтобы в результате так называемого транзита все осталось в руках путинских новых-старых опричников. Создать им, а значит, и себе самому комфортные условия, при которых они продолжат рулить страной (читай: грабить), а сам он, даже если решит отойти от дел, не будет опасаться ни за нажитое непосильным трудом, ни за личную свободу и безопасность.

Другой вопрос: чего Путин хочет больше: сохранить это самое "нажитое" или остаться в истории в ряду великих? Ответ неочевиден. В идеале, конечно, и то, и другое. Возможно, пока все суетятся вокруг вброшенных им и им же контролируемых поправок в Конституцию, за которые гражданам позволят голосовать только пакетом, он вообще занят решением другой задачи – пытается создать некую новую международную структуру, где он смог бы обеспечить себе главную роль, а заодно и безопасное постпрезидентство.

Если к чему-то Путин испытывает особую любовь, я бы даже сказала, страсть, то это к внешней политике. Ей всегда занимался лично, не доверяя никому – ни МИДу, ни "апешечке". Поставил дело так, что все приносимые ему экспертами предложения изначально делались, чтобы ему понравиться. Странно было бы предположить, что в новой, постпрезидентской реальности Путин выберет – пока у него еще есть возможность выбирать – позицию, на которой не смог бы заниматься любимым делом: двигать фигуры как на международной авансцене, так и в закулисье.

К тому же в историю как циник и "прагматик", сделавший целью внешней политики банальное набивание карманов – своих и ближайшего окружения, не войдешь. А значит, пора подумать о высоком. Когда с "русским миром" не вышло, появилась идея "прислониться" к Примакову, в прошлом главному сопернику и единственному конкуренту, который мог помешать путинскому походу во власть. Отныне – человеку-памятнику, автору многовекторности, на чем сегодня "танцует" Путин. Он вообще мастер поворачивать в свою пользу любые происходящие вокруг события, даже если для этого на ходу приходится менять одного своего "крестного отца" на другого.

Конечно, может показаться, что Путин сам себя перехитрил: убил все шансы международного постпрезидентства, слишком далеко зайдя не только в антизападной риторике, но и в делах. Своими грубыми и кровавыми действиями в отношении соседей, пренебрежением к международному праву, лишил себя уважения и места в клубе ведущих демократических держав. Но времена меняются. При нынешнем раскладе, когда на политическую арену многих государств вышли циники и популисты, когда грязных российских денег не чураются международные институты, банки, политические партии и иные политики, когда роль ООН в решении кризисных ситуаций опустилась ниже плинтуса, не в последнюю очередь, кстати, из-за позиции его режима, Путин, можно сказать, воспрянул духом.

Путинский транзит имеет еще и шанс стать глобальным

За двадцатилетие он доказал, что ничего не делает просто так. Манипуляции с памятью в стремлении проучить непослушные ему страны и народы, рассорить, внести смуту и бесстыдно играть на святом, предшествовали выступлению в Иерусалиме на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Не случайно именно там Путин приоткрыл свой план создания новой, фактически параллельной ООН организации: созвать в 2020 году саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, чтобы в год 75-летия Победы они "продемонстрировали верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, духу союзничества и исторической памяти". А еще – "особую ответственность за сохранение цивилизации" и вместе обсудили уже нынешние глобальные проблемы. Впоследствии, глядишь, можно было бы сделать эту структуру постоянной с ее инициатором в главной роли, разумеется.

Переговоры о саммите, по словам Путина, начались. Вот и верный с недавних пор Макрон уже согласился и с исторической ответственностью пяти стран – основательниц ООН, и с идеей собраться вместе, чтобы "обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право", нарушением которого еще недавно пенял Путину. Так что путинский транзит имеет еще и шанс стать глобальным и таким образом ввергнуть "в состояние постоянного изумления" не только Россию, но и окружающий мир.

Галина Сидорова – московский журналист

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