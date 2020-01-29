Захарченко через суд требует вернуть девять миллиардов рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются возврата конфискованного имущества, стоимость которого превысила девять миллиардов рублей. Иски поданы в Никулинский суд Москвы, рассказала "Ведомостям" адвокат Валерия Туникова.

Адвокаты просят пересмотреть решение о конфискации по вновь открывшимся обстоятельствам. В июне Пресненскй суд Москвы оправдал Захарченко по ключевому из трёх обвинений в коррупции. Он был признан невиновным в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса.

Доказательства того, что Захарченко являлся владельцем спорного имущества, основаны именно на материалах уголовного дела, подчеркивается в жалобе адвокатов. На них же ссылался суд, когда делал вывод о том, что Захарченко долго скрывал от службы и общества свои незаконные доходы.

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. В сентябре 2016 года его арестовали. В декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры суд изъял имущество Захарченко и его семьи, в частности восемь миллиардов рублей наличными, несколько квартир и четыре автомобиля.

В июне прошлого года Захарченко был осужден на 13 лет лишения свободы по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее срок ему снизили на полгода.

В июне 2018 года Захарченко уже просил вернуть ему конфискованное имущество. По мнению бывшего полковника, изъятые деньги не являлись вещественным доказательством по уголовному делу. Ранее стало известно, что из дела Захарченко пропали изъятые у него 3 миллиона евро.