Бывший полковник Министерства внутренних дел Дмитрий Захарченко попросил суд отменить решение о конфискации у него более 10 квартир и 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В декабре 2017 года суд в Москве изъял имущество Захарченко в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. По мнению бывшего полковника, изъятые деньги не являлись вещественным доказательством по уголовному делу. Данная информация подтверждается постановлением следствия, которое оказалось в распоряжении агентства.

Ранее стало известно, что из дела Захарченко пропали изъятые у него 3 миллиона евро.

Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года Захарченко арестовали по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. При обыске у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.