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Из дела полковника Захарченко пропали изъятые 3 миллиона евро

Дмитрий Захарченко

Из дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко пропали изъятые у него 3 миллиона евро. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Следователи собираются проверить организации и ведомства, которые занимались перевозкой изъятых денег.

Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года Захарченко арестовали по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. При обыске у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.

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