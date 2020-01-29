Президент США Дональд Трамп вечером 28 января представил свой давно ожидавшийся мирный план урегулирования на Ближнем Востоке. Он пообещал сохранить Иерусалим "неделимой" столицей Израиля. При этом часть восточного Иерусалима, по замыслу Трампа, должна стать столицей нового общепризнанного палестинского государства. План американского президента был с энтузиазмом встречен израильской стороной и с ходу отвергнут палестинскими представителями.

Как стало известно, проект плана разрабатывался в обстановке повышенной секретности и писался под присмотром Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, дочери президента Трампа. Выступая в Белом доме на его презентации в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США предупредил, что его мирный план может оказаться "последней возможностью" для палестинцев.

Однако отсутствие в Белом доме представителей палестинской администрации, прервавшей прямые контакты с администрацией Дональда Трампа два с лишним года назад после переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, символически подчеркивало то, что впервые за десятилетия американские мирные предложения были разработаны без учета мнения палестинцев. Руководство радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в Израиле, США и Евросоюзе, немедленно после завершения выступлений Трампа и Нетаньяху в Белом доме, отвергло мирный план Трампа, против которого ранее протестовали тысячи палестинцев. Израиль тем временем разместил свои войска на территории оккупированного Западного берега реки Иордан.

Согласно плану Трампа, Израиль сохранит контроль над Иерусалимом, в состав Израиля официально войдут израильские поселения на Западном берегу Иордана, несмотря на то что эти территории палестинцы считают незаконно оккупированными. Палестинское руководство должно осудить терроризм, разоружить радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад", принять антикоррупционные законы и осуществить еще довольно много радикальных реформ. Это необходимо для признания палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме и предоставления ему масштабной экономической помощи. Палестинским беженцам будет предложена компенсация, они смогут обосноваться в палестинском государстве либо остаться в странах, которые дали им приют, или же перебраться в третьи страны.

"Я предлагаю реалистичное решение вопроса о двух государствах, в рамках которого разрешается проблема угрозы безопасности Израиля, представляемой палестинской государственностью", – заявил Дональд Трамп. По его плану, будущее палестинское государство будет демилитаризованным, у него не будет армии и военно-воздушных сил и оно не сможет осуществлять контроль над своим воздушным пространством.

В официальном заявлении Белого дома говорится, что в рамках этого плана израильское руководство впервые согласилось с условиями создания палестинского государства, причем оно будет вдвое больше территории, занимаемой сейчас Палестинской автономией. Израиль обязался в течение четырех лет предварительного переходного периода не расширять своих поселений на палестинской территории.

Будущее Палестинское государство также должно быть соединено двумя новыми шоссе с пограничными переходами с соседней Иорданией. Западный берег будет отделен от иорданской территории полосой израильской территории. Сектор Газа будет соединен с Западным берегом гигантским и длинным подземным туннелем, территория сектора будет также существенно увеличена – к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Голанские высоты, формально продолжающие оставаться территорией Сирии, на представленной Дональдом Трампом карте обозначены как неотъемлемая часть Израиля.

Вскоре после появления этой информации глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал предлагаемую президентом Трампом "сделку столетия" – "пощечиной столетия". Тем не менее некоторые из традиционных союзников палестинцев, такие, например, как Египет и Объединенные Арабские Эмираты, осторожно высказались в пользу возобновления израильско-палестинских переговоров. А один из лидеров группировки "Исламский джихад" Дауд Шихаб заявил, что выступления Трампа и Нетаньяху "полны ненависти и мифов, которые столкнут регион в пучину насилия".

Как полагает группа израильских политологов, оппозиционных действующему правительству, "план Трампа в большей степени рассчитан на эффект в политической системе Израиля, чем на урегулирование арабо-израильского конфликта". Об этом они пишут на сайте Newsru.co.il и в газете "Едиот Ахронот", подчеркивая, что "таким образом президент США пытается повлиять на исход очередных парламентских выборов в Израиле, а также привлечь на свою сторону евреев Америки на фоне попыток импичмента в предвыборный период. Трамп хочет помочь и израильскому премьер-министру Нетаньяху, против которого выдвинуты обвинения во взяточничестве и обмане общественного доверия, накануне скорых выборов в самом Израиле.

Как считает политолог Илан Берман из Вашингтонского внешнеполитического совета, план Дональда Трампа ставит палестинское руководство перед непростой дилеммой:

– Несмотря на то что план, представленный президентом Трампом, совершенно явно создан с учетом приоритетов Израиля, особенно в том, что касается суверенитета над Иерусалимом и поддержания безопасности в долине реки Иордан, палестинцам были предложены гораздо более привлекательные стимулы, чем ожидали многие аналитики. На мой взгляд, обещания экономической помощи, инвестиций, развития инфраструктуры, а разговор идет о пятидесяти миллиардах долларов, будет трудно отвергнуть с ходу. Палестинскому руководству придется объяснить населению, что оно может предложить людям, отказавшись от этого плана, какую альтернативу оно держит в уме. Этого пока не произошло. Помимо этого, Израиль согласился объединить палестинские территории, соорудить туннель между сектором Газа и Западным берегом и передать будущему государству территории на границе с Египтом в обмен на земли на Западном берегу. Это серьезные предложения.

Палестинскому руководству придется объяснить населению, что оно может предложить людям, отказавшись от этого плана

– Тем не менее есть у этого плана реальные шансы? Ведь, по большому счету, палестинцам отказывают в их неизменных ключевых требованиях, связанных и с возвращением беженцев, и со столицей в Иерусалиме, и с освобождением Западного берега от израильских поселений?

– Есть два очень важных фактора, которые действуют против палестинцев. Во-первых, палестинский вопрос в большой мере потерял политическую значимость для израильтян, поскольку традиционное представление о том, что для нормализации отношений с арабскими странами необходимо разрешить палестинскую проблему, перевернуто с ног на голову. Отношения Израиля с арабским миром улучшаются на фоне общей тревоги в регионе в отношении Ирана. Второй фактор, и это подчеркнул в своем заявлении президент Трамп, срок действия этого предложения ограничен. США и Израиль начнут осуществлять положения мирного плана по прошествии некоторого времени вне зависимости от позиции палестинцев. Это касается мер безопасности, признания израильских поселений и иных мер.

В такой ситуации Израиль окажется бесспорным победителем. Это едва ли то, чего хочет Махмуд Аббас. Я думаю, реальный ответ палестинцев на эти предложения будет очевиден по прошествии некоторого времени. Очень символично, что на церемонии обнародования предложений Трампа в Белом доме присутствовали также послы Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Они фактически продемонстрировали, что они поддерживают этот план. И это резко ограничивает возможность выбора для палестинцев, потому что исторически палестинцы отвергали предложения американцев или израильтян и находили разного рода поддержку у арабских стран. Но я совсем не уверен, что у них это получится и в этот раз, – считает политолог Илан Берман.