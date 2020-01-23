Владимир Путин стал наиболее заметным гостем на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который проходит 23 января в Израиле в мемориале "Яд ва-Шем". Насколько сильно президента России волнуют Катастрофа еврейского народа и разные трактовки событий Второй мировой войны? И какие важные сделки он готов заключить с израильскими лидерами во время участия в поминальных мероприятиях?

5-й Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) на территории современной Польши (27 января 1945 года), устроен, как предполагают многие, отчасти на деньги и по инициативе Кремля. Он призван, по замыслу организаторов, привлечь внимание к возрождению в мире "глобального антисемитизма и неонацизма". Всего в "Яд ва-Шем" собрались около 60 делегаций, в том числе около 40 глав государств и правительств – однако, похоже, наибольшее внимание президент и премьер-министр Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху уделяют сейчас Владимиру Путину.

В самом Израиле сложилось довольно неоднозначное отношение к нынешнему Форуму памяти жертв Холокоста – в основном из-за состава приглашенных (или неприглашенных) лиц и неприятия многими поведения и просто личностей организаторов, в первую очередь Биньямина Нетаньяху. Например, на мероприятие не попал президент Польши Анджей Дуда – по официальной версии, из-за того, что главным гостем стал Владимир Путин. Как писала "Газета Выборча", для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как Путин "продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне".

Впрочем, между Израилем и Польшей хватает и собственной напряженности – например, из-за так называемого "Закона о Холокосте", который был принят польским Сеймом в январе 2018 года. В первоначальной версии в нем содержались даже параграфы об уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны, а также и за отрицание преступлений украинских националистов в то время. Этот документ вызвал волну критики в Украине, в Израиле и Соединенных Штатах, за одностороннюю трактовку исторических событий.

Владимир Путин уже довольно давно ведет "войны памяти" с некоторыми странами Европы, в основном по поводу событий Второй мировой. В декабре прошлого года он произнес гневную тираду в адрес Юзефа Липского, посла Польши в Германии в 1934–1939 годах, назвав его "сволочью" и " антисемитской свиньей". В обращении к Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил: "Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты". А 18 января российский президент на встрече с представителями патриотических организаций в Петербурге сказал: "Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей". Одновременно глава российского МИДа Сергей Лавров на одной из пресс-конференций подчеркнул, что Варшава, по его мнению, "пытается убедить западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января в Иерусалиме они продвигали польскую точку зрения".

Накануне поездки президента России в Иерусалим стало известно, что Израиль еще 30 декабря 2019 года передал Москве права на знаменитое Александровское подворье в Иерусалиме, находящееся всего в 70 метрах от храма Гроба Господня. До этого многие израильские СМИ писали о том, что власти двух стран долго вели переговоры об обмене Александровского подворья на помилование 25-летней гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, задержанной в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Индии в Тель-Авив через Москву. В рюкзаке у нее нашли около 10 граммов гашиша. Российский суд 11 ноября прошлого года признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к семи с половиной годам тюрьмы. Теперь, как ожидается, Владимир Путин 23 января может заявить о ее помиловании, возможно, во время встречи с ее матерью – хотя ранее он сделать это официально отказывался.

Об особенностях и противоречиях нынешнего Форума памяти жертв Холокоста и задачах, которые ставят перед собой Владимир Путин и руководители Израиля, в интервью Радио Свобода рассуждает израильский журналист и политолог, главный редактор издания "Детали" Эмиль Шлеймович:

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– Есть мнение, что Владимир Путин, используя свои особые отношения с Биньямином Нетаньяху, считает Израиль главным союзником в противостоянии с главами Украины, Польши и некоторых других государств Центральной и Восточной Европы по политико-историческим вопросам.

– Путин смотрит на Израиль как на последнюю дверцу, которая может вернуть его на Запад, потому что все остальные уже закрыты. Во всех цивилизованных странах, где президент России еще приемлем, его пускают к себе "с черного крыльца", ему нигде не рады. Если вы посмотрите на исследования общественного мнения в Израиле, то увидите, что ему и здесь не особо рады. Что естественно после того, как в Кремле принимают ХАМАС, в Сирии наладилась координация между Россией и "Хезболлой", а российское Министерство обороны посылает венки и соболезнования в Иран после ликвидации Касема Сулеймани.

Путин смотрит на Израиль как на последнюю дверцу, которая может вернуть его на Запад

Но на уровне этих его "особых отношений" с Биньямином Нетаньяху он принимается в Израиле как лидер одной из держав, которые играют значительную роль в регионе. На самом деле Израиль не является союзником России в каких-либо ее конфликтах с Украиной, с Польшей, с любым остальным миром. Это не стало частью израильской стратегии, ни гласной, ни негласной. Россия воспринимается как "неизбежный партнер", потому что ее воинские части действуют в Сирии, и не только там, и потому что она оказывает влияние на Ближний Восток.

– В Израиле в связи с мероприятиями 23 января вообще много обсуждают поведение и высказывания разных европейских лидеров, связанные с интерпретацией событий Второй мировой войны и Холокоста? Позицию России, Польши, Литвы, Украины и так далее?

– Здесь привлекло внимание высказывание Путина, назвавшего давнего посла Польши "антисемитской свиньей", но без всякой связи с готовящимся форумом. На слуху продолжение израильско-польского конфликта по теме Холокоста и участия в нем поляков. В частности, безобразное, на мой взгляд, заявление, сделанное в свое время президентом Ривлином, который сказал, что поляки "антисемитизм впитывают вместе с молоком матери". И ведь президенту Польши Анджею Дуде не дали выступать на форуме, в отличие от Путина, из-за чего он не приехал. Между Израилем и Польшей, на самом деле, все еще напряженные отношения, и на Польше лежит достаточно большая часть вины. Варшава так и не решила вопрос о реституции – когда во время Второй мировой было разграблено много еврейской собственности, и она так и не возвращена наследникам. Не утих скандал, вызванный поправками к польскому закону об Институте национальной памяти, это тот самый так называемый "Закон о Холокосте".

Беда в том, что нынешний форум в итоге, на самом деле, ни одну из этих проблем не решает, а, наоборот, только усугубляет. Потому что польский президент имел право приезжать и выступать на подобном форуме. Отказ же Израиля вряд ли прибавил симпатий к евреям, и израильтянам в частности, в Польше. И если мы говорим о том, что конечная цель всех подобных мероприятий – противодействие антисемитизму, то, я боюсь, тот формат, который сейчас выбран, как раз антисемитам играет на руку.

– 23 января в Иерусалиме Путин и Нетаньяху открывают монумент "Свеча памяти", посвященный жертвам блокады Ленинграда. За этим тоже стоит основатель Всемирного форума памяти Холокоста, российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, который считается близким к Путину?

Есть целая группа российских олигархов, которой поручено "еврейское направление"​

– Это распространенное заблуждение. Кантор стал инициатором самого форума, который сейчас проводится в Израиле, несмотря на то что организация его – государственная. Но этот памятник открывает, скажем так, конкурирующая группа кремлевских олигархов. Среди них, в числе прочих, Вячеслав Мирилашвили и Виктор Вексельберг. Открытие приурочено к приезду Путина. Но в принципе, ваш вопрос абсолютно верен, потому что ситуации зеркально похожи. Всевозможные российские олигархи, получив право зарабатывать в России большие деньги, по всей видимости, должны в нагрузку заниматься некими общественными начинаниями. И среди них есть целая группа, которой поручено, скажем так, "еврейское направление". Поэтому у нас в свое время, например, открыли в Нетании памятник Победе (вообще говоря, в еврейском государстве открыть памятник, который называется "Ника", у которого крылья торчат, как у древнего божества, это несколько странно). А теперь вот решили открыть памятник ленинградским жертвам, или героям, блокады. Что тоже странно, потому что в этом же самом иерусалимском саду установлен памятник жертвам блокады Иерусалима в 1948 году. Это вызвало довольно много нареканий самого разного рода, и там 23-го состоится пикет тех, кто против открытия этого памятника.

Желание этих олигархов показать Путину, как они продвигают его интересы, в частности на территории Израиля, понятно, это отработка барщины на хозяина. Непонятно, что от этого получает Израиль. И непонятно, что от этого получат пережившие Холокост люди, которым от всех этих форумов, как, в общем-то, и израильским политикам, никакого толку и помощи. У нас сейчас мэр Иерусалима разослал приглашения участникам форума – на вечеринку с коктейлями после того, как закончатся какие-то официальные мероприятия. Это, вообще, сильный ход – в Иерусалиме с коктейлями погулять по поводу 75-летия освобождения Аушвица, это высокий стиль и, видимо, хороший тон… Так вот, людям от этого лучше не становится, плюсов России это тоже не прибавляет, как и израильской внешней политике. Не говоря уже о том, что если бы Израиль на самом деле хотел провести крупный форум, посвященный Холокосту, или помянуть, так или иначе, павших во время блокады, ему для этого не нужен был бы ни Моше Кантор, ни Вячеслав Мирилашвили, ни все прочие частные спонсоры. У нас мероприятия такого уровня в состоянии провести любая общенациональная газета.

– Сейчас, в день визита президента России в Израиль, вообще есть ощущение, что первоочередной темой в двусторонних отношениях не это все является, а судьба израильско-американской туристки Наамы Иссахар, которую хотят обменять на предоставленные права на Александровское подворье в Иерусалиме. Звучит дико это все. Но это так?

Израиль сейчас завешан плакатами: "Путин, верни Нааму!"​

– Абсолютно дико, и это именно так. Израиль сейчас завешан плакатами: "Путин, верни Нааму!". Наама Иссахар является заложницей Кремля, и это то, что отличает ее от целого ряда других иностранных арестантов в России, среди которых есть и израильтяне. Никто не говорит, что можно нарушать законы какой бы то ни было страны. Но случай Наамы Иссахар абсолютно иной! Ее взяли в заложники и вкатали абсолютно бредовый приговор по абсолютно бредовым обвинениям. Связано это было сначала с попыткой предотвратить экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова, а сейчас по неофициальным каналам была вброшена информация о торге по Александровскому подворью. Кстати, когда в последний раз Владимир Путин встречался с Биньямином Нетаньяху (все это всегда проходило очень непрозрачно), министр иностранных дел России Сергей Лавров проговорился, что, мол, "обсуждались вопросы церковной собственности".

Тут есть сразу несколько аспектов. Я сейчас подчеркну, что говорю о Кремле, потому что никто в Израиле не хочет ухудшения отношений ни с Россией, ни с российским народом, тут нет никакой русофобии. Это вопрос поведения Кремля и путинского режима. Во-первых, если какое-либо государство хочет, чтобы его считали цивилизованным, оно должно себя цивилизованно вести. Живые люди, кем бы они ни были, включая нарушивших закон, не становятся предметами торга! Израиль торговался за своих граждан до этого только с ХАМАС и с "Хезболлой" – и это вот та компания, в которую Кремль сейчас сам себя загнал.

Израиль торговался за своих граждан только с ХАМАС и с "Хезболлой" – вот та компания, в которую Кремль сейчас сам себя загнал

Во-вторых, Холокост и форум по Холокосту – это вообще не тема, которую можно смешивать с какими бы то ни было политическими, или экономическими, или церковными разборками. Слава богу, наши лидеры встречаются часто, и о том же Александровском подворье они могут поговорить при очередной встрече или воспользоваться телефонной связью (или, если она им не по карману, вайбером). Но превращать форум памяти жертв Катастрофы в площадку для решения каких-то региональных и экономических проблем, в арену для ругани между Россией и Польшей или между Израилем и лидерами, которым отказали в участии, – это просто насмешка над памятью жертв трагедии.

Сами жертвы Холокоста во всей этой политической игре никого не интересуют. Я израильтянин, поэтому у меня основные претензии сейчас не к Путину, не к Дуде, и не к кому бы то ни было другому, а к Реувену Ривлину, под патронажем которого проводится весь этот форум, и к Биньямину Нетаньяху. Израиль наверняка должен был помянуть эту дату, как-то ее отметить. Но Израиль может это сделать без помощи российских или каких бы то ни было других олигархов, и не превращая весь этот форум в центральную трибуну для Владимира Путина, вокруг которого собираются другие приглашенные.

– Вы уже упомянули российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году по запросу из Вашингтона. Его обвиняют в создании сайта для продажи украденных данных кредитных карт граждан США. Но на самом деле есть сведения, что Бурков что-то знает о предполагаемом вмешательстве спецслужб России в президентские выборы в США в 2016 году. В Израиле эту тему все еще обсуждают после того, как Буркова недавно экстрадировали наконец в США, хотя Кремль хотел заполучить его сам?

– Уже нет. Наш сайт "Детали" провел собственное расследование этой истории, но сейчас тема уже сошла с повестки дня. Здесь есть один нюанс. Когда изначально вообще велась вся эта первоначальная торговля за его персону, Израиль ведь мог, на самом деле, вернуть Буркова России. Бурков на данный момент находился уже почти четыре года в Израиле и не представлял уже информационного интереса ни для кого, в том числе для американцев – американские следователи уже могли его сколько угодно раз допросить здесь. И возможно, уже не было бы сейчас этой проблемы с Наамой Иссахар. Но для Израиля существуют некие "красные линии", которые при всем желании, будь то у Биньямина Нетаньяху или у кого-то другого, переходить пока стыдно. Наш стратегический партнер – США, и Бурков был задержан по запросу Вашингтона в Интерпол. Преступления, которые ему инкриминируются, он совершил на американской территории. И самое главное, что Соединенные Штаты – это страна с независимой судебной системой. Там отдельная, независимая судебная власть, чего нельзя сказать о России. По этой причине, несмотря на все возможности торговаться из-за него, Бурков был по закону экстрадирован именно в США.

– Самому российскому президенту что больше всего нужно сейчас получить от Биньямина Нетаньяху, если мы говорим о большой политике на Большом Ближнем Востоке, по вашему мнению? Скоординировать опять действия в Сирии?

– Координация действий Израиля и России в Сирии – это постоянно муссируемая открытая тема, призванная показать общественности двух стран, как два их лидера постоянно занимаются вопросами безопасности. Возможно, в каком-то проценте эта тема и присутствует в общении между ними, мы этого не знаем. Но важнее, вероятно, сейчас другое. Во-первых, буквально на днях Израиль открыл добычу газа на втором своем крупном месторождении "Левиафан", и у нас есть большой проект газопровода, который пойдет в Европу. Параллельно с этим, как вы знаете, США наложили санкции на строительство "Северного потока", и оно приостановлено. То есть существует конкурент российскому газу – израильский газ. У меня нет сомнений, что эта тема является одной из главных в разговоре и Нетаньяху с Путиным, и, может быть, между какими-то другими заинтересованными лицами.

Существует конкурент российскому газу – израильский газ

Вторая тема, несомненно, это все та же церковная собственность. Владимир Путин, по всей видимости, после того как он преуспел когда-то в подобных переговорах с бывшим премьером Эхудом Ольмертом и смог получить Сергиевское подворье в Иерусалиме, вполне естественно, хочет успех развивать. И сейчас, возможно, хочет вернуть дополнительно какие-то церковные объекты или земли.

А третье, что, мне кажется, чрезвычайно для него важно, так это получить возможность прямого выхода на западных политиков, сохранить с ними возможность диалога, а также и возможность диалога с мировой еврейской диаспорой, в США в том числе. И опять же, это такое мероприятие, в котором он "первый среди равных". Таких мероприятий на международном уровне для него осталось чрезвычайно немного. Израиль – единственная страна Западного мира, которая ему эту возможность предоставляет, иногда в ущерб нашим отношениям с другими, менее весомыми в политическом отношении в нашем регионе странами. Но она у него есть, он эту возможность использует, для него это одни сплошные плюсы.

– Путин встречается не только в Иерусалиме с Нетаньяху и с Ривлиным, но и в Вифлееме с Махмудом Аббасом. Накануне этого визита премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил: "Наш президент является другом президента Путина. Политически наши взгляды совпадают в том, что касается прекращения израильской оккупации и установления Государства Палестина в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме". Кто здесь говорит правду?

– Во-первых, в общем-то, поездки высокопоставленных иностранцев в Палестинскую автономию в тот момент, когда они посещают Израиль, это распространенная практика. Во-вторых, обратите внимание, что едет он не в Рамаллу, а в Вифлеем, где расположена церковь Рождества Христова. Не исключено, что Путин просто хочет посетить этот храм, находясь на Святой Земле, а заодно он там встретится и с Махмудом Аббасом. Речь идет о, возможно, тех или иных подвижках в идее создания Палестинского государства, но не в границах 1967 года, а с границами, определенными на базе положения на 1967 год. У Путина, у России есть определенное влияние на ситуацию, и поэтому им есть о чем поговорить. Но мне кажется, что для Путина в данной ситуации первично посетить храм, ему это интересно на личном уровне. А то, что Махмуд Аббас туда приедет, ну, так совпало, поговорят. Это не окажет ни на что серьезного влияния.