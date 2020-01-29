Анастасии Шевченко разрешили звонки и прогулки

Апелляционный суд в Сочи смягчил условия домашнего ареста активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Отныне Шевченко разрешено гулять, звонить по телефону и общаться со всеми, кроме свидетелей по её делу.
В декабре прошлого года Шевенчко уже смягчали условия домашнего ареста: тогда Ленинский районный суд Ростова-на-Дону разрешил ей общаться по телефону с матерью.
Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе 2019 года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.
В ноябре прошлого года Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. По статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" ей грозит до шести лет лишения свободы.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В движении "Открытая Россия", членом которого является Шевченко, неоднократно заявляли, что оно не связано с этими структурами.
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