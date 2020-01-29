Анастасии Шевченко разрешили звонки и прогулки

Апелляционный суд в Сочи смягчил условия домашнего ареста активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Отныне Шевченко разрешено гулять, звонить по телефону и общаться со всеми, кроме свидетелей по её делу.

В декабре прошлого года Шевенчко уже смягчали условия домашнего ареста: тогда Ленинский районный суд Ростова-на-Дону разрешил ей общаться по телефону с матерью.

Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе 2019 года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.

В ноябре прошлого года Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. По статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" ей грозит до шести лет лишения свободы.