Верховный с большой буквы. Сто новых поправок в Конституцию

Законопроект о поправках, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин, уже прошел первое чтение в Госдуме. Несмотря на это, рабочая группа по внесению поправок в Конституцию, по своему составу напомнившая многим цирк шапито, подготовила дополнительный список из более чем 100 предложений. Одно из них – переименовать должность президента в "верховного правителя", сообщила газета "Коммерсантъ".

Кирилл Лятс

И это, оказывается, не стёб!!! (Крашенинников, где твоя спсовская совесть?!)

Ася Штейн

Царь. Просто царь

Остап Кармоди

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила переименованить президента в "Верховного Правителя"

Зря они туда Прилепина взяли. Ни таланта ни фантазии у человека. От "Верховный Правитель" за версту воняет портянками. Нет бы назвать "Любимый Вождь" или там "Несравненный Руководитель"

Олег Пшеничный

Но может ли быть Верховный правитель с большой буквы замухрышным полковником, да и даже генералом?

Ни в коем случае. Генералиссимус. Только генералиссимус. И он должен всюду ездить с бархатным шатром малинового цвета, и ставить его на главных площадях мировых столиц, а вокруг должны танцевать художественные гимнастки с ленточками, тарахтеть беспилотные вертолётики, а также стоять аппараты с советской газировкой, и сновать охранники с наушниками в ушах, будущие губернаторы бескрайних сибирских губерний.... Впрочем, они уже снуют, н-да...

Вот тогда красиво будет! И все увидят! И поймут наконец!

Александр Наголюк

А вы говорите, зачем атаманы и прыгуньи в совете, простигосподи, конституционном? А чтобы путина сделать Верховным правителем. Да-да, прямо вот с большой буквы. Установить в России православный халифат и закрепить за страной звание единственного спасителя мира от нацизма. Странно, а что же молчат авторитетные знатоки права из этого совета?

Мария Слоним

Ради этого всё и затевалось

<ОБАЛДЕЛИ>

Григорий Сапов

Верховный правитель, убиться веником. Они там спятили все окончательно. "Наше безумие – в вашу жизнь!" – таков их девиз.

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Если серьезно – то я не верю. Думаю, это троллинг такой. Троллят взволнованную общественность.

Наталья Геворкян

То есть Конституцию переделывают под одного человека. Или верховных правителей будет больше, чем один? И если в него переименовывают президента, то является ли должность верховного правителя выборной?

Василика Климова

Вот реально, даже если вы считаете себя вне политики, вам это все ничего не напоминает??

Верховный правитель, как вы думаете, зачем он?

Нам мало было вождей?

Вам не кажется, что россияне должны быть свободными от понятия «царь» и «вождь»?

Вы все еще готовы поддерживать эту власть, сидя дома и не голосуя? За вас же все решат. Вот прямо сейчас за нас решают. Вы все еще думаете, что на митинги выходят проплаченные хомячки?

Нет, на большинство митингов выходят люди, которые хотят избираемую власть, хотят чтобы допускали разных кандидатов, а не только системных.

Если честно, я не знаю, как после желания в очередной раз менять нашу конституцию ради того, чтобы Путин остался подольше у власти, вы можете верить, что везде так. Что все наши беды, это Америка или Европа. Нет блин, все наши беды от сидения сложа руки и ожидания лучшей жизни, при этом ничего не делая, чтобы влиять на власть в стране. Емеля наш национальный герой. Чем больше Емель без образования, тем дольше можно воровать и не передавать власть другим.

Сменяемость власти – это основа развития государства. Власть опьяняет. Абсолютное господство, от него очень сложно отказаться. Все эти изменения в конституции явное доказательство поехавшей давно крыши и нежелание отдавать управление страны.

В Сети вспоминают других лидеров, закрепивших в Конституции свое право на неограниченную власть.

Сергей Пархоменко

Мое любимое – из Конституции Югославии 1974 года:



"Статья З33

Исходя из исторической роли Иосипа Броз Тито в Народно-освободительной войне и социалистической революции, образовании и развитии Социалистической Федеративной Республики Югославии, развитии югославского социалистического общества на основах самоуправления, осуществлении братства и единства народов и народностей Югославии, укреплении независимости страны и ее международного положения в борьбе за мир во всем мире, согласно волеизъявлению трудящихся 'и граждан, народов и народностей Югославии, – по предложению скупщин республик и скупщин автономных краев, Скупщина СФРЮ может избрать Иосипа Броз Тито Президентом Республики с неограниченным действием мандата."

Евгения Альбац

Мне кажется, очень важно, вот очень важно не играть тут со словами. И не говорить про всякие мегапрезидентские республики, парламентские республики или еще чего-то. Не буду сейчас в это уходить. Самое важное, что это классическая и легальная диктатура. Это ровно, что 23 марта 1933 года сделал Адольф Гитлер.

Григорий Луппиан

А мне нравится. Я бы ещё предложил закрепить наличие Тёмной стороны и Светлой. Ну и все эти фишки: Галактическая империя, Звезда смерти, торговая федерация и тд.

Кто пишет сценарий для рф не ясно, но параллели со знаменитым фильмом есть:

Палпатин был последним канцлером Старой Республики. Он осуществил самый грандиозный переворот в истории Галактики. Скрываясь под личиной Дарта Сидиуса и используя запретные знания ситхов, он отводил от себя любые подозрения и набирал политический капитал. Со временем Палпатин продвинулся с поста сенатора от Набу до верховного канцлера Республики и воспользовался своей властью, чтобы развязать Войны клонов. Он отдал знаменитый приказ 66, который положил начало истреблению джедаев, а чуть позже провозгласил себя императором. «Добрый старик», вводивший в заблуждение даже самых мудрых членов Совета джедаев, канул в лету.

Но чаще всего звучит фамилия исторического деятеля, присвоившего себе тот же титул столетие назад.

Тарас Березовец

А ведь всё это уже было. Единственным в истории России Верховным правителем был адмирал Александр Колчак. Которого расстреляли и утопили в Ангаре большевики в 1920 году. Прекрасная историческая параллель для Путина ровно 100 лет спустя. Если вы сами на этом настаиваете, то так тому и быть...

Илья Вайцман

...это что же получается??? Последним "Верховным правителем России" до сего времени был достопамятный адмирал Колчак Александр Васильевич, расстрелянный иркутскими большевиками, и стало быть что?? Путин – преемник Колчака...?! 😲 Вы, господа нехорошие, доиграетесь с этими ассоциациями, честное слово... 🙄



P.S. Да, и с государственной религией в прошлый раз как-то нехорошо все кончилось...

Павел Шехтман

1. Провозгласить Путина Верховным Правителем

2. Посадить его в поезд Москва-Иркутск

3. Позвать чехов во главе с Новотным и приставить в качестве охраны.

4.Бинго!

Николай Руденский

В связи с появившейся в рабочей группе по правке Конституции идеей переименовать президента в "Верховного правителя" вспомнилось:

"Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в колчака». Один – «колчак» – прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок".

(Замятин. "Наводнение")

Евгения Димант

А чего? Последним (и первым) Верховным правителем был адмирал Колчак. Помните, чем он кончил? Так что пусть!

Виктор Буравлев

Начинал под Собчаком

А закончит Колчаком

По мнению других комментаторов, от перемены названий суть не меняется.

Борис Замай

Какая разница, что они хотят написать в своей конституции. Можно подумать, что Путин сейчас просто любимый руководитель и только после изменений он станет и Великим правителем.

Александр Тимофеевский

Суть в том, что он будет всегда, и это давно понятно, и ничего нового тут не добавлено. Рождённый, не сотворённый, единосущный Отцу, им же вся быша. В этом хоть кто-то сомневался? Все поправки в Конституцию исключительно про то, как он будет называться. Оставлены любые варианты. Может, он будет называться, как встарь, президентом, это маловероятно, и все же, а, может, премьером, спикером Госдумы или Совета Федерации, или Главой Госсовета, возможен любой исход. Вам ли не все равно? Мне вот совершенно безразлично, как он будет называться. И всем вокруг, полагаю, тоже. А тогда что мы обсуждаем?

Еще одно предложение рабочей группы, вызвавшее широкий отклик в Сети, касается изменения преамбулы Конституции: член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что за Россией нужно закрепить звание "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

Александр Подрабинек

Нестерпимый идеологический зуд одолел членов рабочей группы по изменению Конституции Андрея Клишаса и директора института законодательства Талию Харбиеву. Они предлагают внести в преамбулу Конституции положение о противодействии фальсификации истории. Эти ребята давно хотят навязать нам свою идеологию. О порядке изменения преамбулы в самой Конституции ничего не говорится, так что легко можно внести в нее все что угодно!

Кирилл Лятс

Пляшет бармен и шахтер,

Электробусный монтер,

Врач из скорой машет вслед,

Весь Жилищник шлет привет.

И Сенат, и депутат,

Полицейский и солдат -

Все с флажками и кричат:

Нынче Русская держава

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА!

Константин Калачев

Из-за чего СССР распался? Из-за того, что в Конституцию 1977 года статус "державы-победительницы" не внесли. Подвиг советского народа упомянули, а термин "держава" не использовали. Не додумались. Чем самопораженцы и воспользовались. Наверно так это будут потом в школах детям объяснять. Но это после. А пока голосование за поправки как проверка на патриотизм. Кто тут отрицает роль России в разгроме нацизма?

Александр Тишин

В интересные времена мы живем, однако. Времена странных перемен.

Власти окончательно долбанулись🤦‍♂

Они даже преамбулу Конституции будут менять.

Со включением туда положения о "значении победы СССР в ВОВ"

Что-то сразу вспоминается роль этого мифа в оправдании существования государства. Ведь в том виде, в котором нам преподносят войну и победу – это никакая не история. А самая натуральная мифология. Можно, конечно, соревнуясь в сарказме и острословии, предлагать включить туда победу над Игом или над хазарами, но это все пустое ерничание.

В реальности всё грустно:

1.То есть мы получаем так элегантно ещё и обязательную государственную идеологию.

2. И ладно бы, как раньше – построение коммунизма, светлого будущего. <Плевать>, что вранье.

3.Страна имеет своей задачу – память. Официально даже: РФ – надгробие совка. Это финиш. Мы и правда все ближе к концу российской истории. В том виде, в котором мы ее знаем, страны скоро не станет. Конкретные сроки не так просто угадать. Многое зависит от случайных и непрогнозируемых величин.

Кирилл Шулика

Видимо, это будет единственная правка ко второму чтению, ибо совершенно безвредная.

Видимо, к 9 мая пропишут что-то про войну.

Не забывать и о других победах России предлагает Иван Давыдов (платный раздел Republic):

Зачем же сводить «основополагающие моменты нашего национального бытия» всего лишь к одной, пусть и великой, Победе? Мало что ли у нас побед? Тут, знаете ли, даже чем-то вроде вредительства попахивает. Преступной тягой к преуменьшению заслуг наших предков.

Давайте внесем в преамбулу победу князя Святослава над кичливым императором Цимисхием. Щит Олегов упомянем, прибитый на вратах Цареграда. Разгромленного Мамая, посрамленного Наполеона, плененного Шамиля (или нет, это лишнее уже, уважаемые люди могут обидеться). И отдельной статьей отметим подвиг 28 героев-панфиловцев, чтобы потешить сердце нового советника президента по культуре, Мединского В.Р. Многие почему-то думали, что он ушел, а он остался, и станет теперь «координировать государственную политику в исторической и гуманитарной сферах».

Не знаю точно, что это значит, но верю, что будет смешно и стыдно.

В соцсетях возникают и другие варианты изменения основного закона.

Олег Козырев

Я не согласен с предложениями рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ. Считаю, что могу предложить куда более абсурдные поправки.

Во-первых, я бы хотел закрепить в преамбуле статус России как ведущей диско-державы. Мало где так любили диско, как в нашей стране. Мы не должны об этом забывать.

Затем мне хотелось бы закрепить право работников на бесплатные горячие обеды, грязевые ванны, гольф, танго, кино по пятницам, енотов напрокат.

Следующий пункт очень крутой. Идея такая. Самый богатый человек по результатам года должен отдавать все свое состояние двум самым бедным. Если только самый богатый не айтишник, не сценарист и не волонтер дома престарелых.

Провести ререновацию. Снести многоэтажки и застроить все хрущевками.

Каждый парк городской должен быть обеспечен достаточным количеством панд.

Перенести Москву на сто метров к Черному морю. И двигать ее понемногу каждый год, пока она не доползет до теплого моря.

Разрешить в офисах лыжи.

Выдать всем пенсионерам по миллиону долларов, которые они должны будут вернуть по окончании пенсии.

Обязать всех чиновников знать минимум двадцать языков коренных народов страны.

Официальным приветствием в армии сделать подмигивание.

А у вас какие поправки?

Григорий Борисов

Закрепить за президентом статус администратора в группе ВКонтакте "Российская Федерация".

Глеб Павловский

К обсуждению Конституции! Ввести в преамбулу – «Каждый гражданин РФ

вправе дать президенту Государственный Совет – президент вправе его учесть»

Однако скептики считают, что все это – не более чем шум на пустом месте.

Михаил Соколов

Путин, подозреваю, не понимает, по какой дороге пойти. Задумался. А вокруг него карьеристы, клоуны и юродивые изгаляются с "поправками". Вдруг заметит, одобрит, наградит.

Иван Васюнин

Какие-то озабоченные граждане пишут письма в скоморошью комиссию, комиссия их зачитывает, это показывает госТВ, сопровождая комментарием "экзотические предложения", проходят сутки – прогрессивная общественность вытаскивает это на свет и начинает негодовать. Как будто впервые увидела <хрен> знает кем непонятно куда вносимые предложения, которые никогда не имеют последствий. Такое впечатление, что все первый день на свете живут и не имеют ни малейшего представления о торгах и саморекламе на бюрократическом рынке.

В конечном итоге Конституцию изменят так, как нужно Путину, а декоративные обсуждения и голосования можно и нужно игнорировать – именно так решил поступить, к примеру, Генри Резник, член Совета по правам человека, о чем рассказывает в Фейсбуке другой член СПЧ, ​Ева Меркачева:

Сегодня на пленарном заседании СПЧ, мне казалось, был исторический момент. Генри Резник выступил по поводу поправок в Конституцию. Точнее он сказал, почему СПЧ не нужно участвовать в их обсуждении и дискуссиях. Это была одна из самых ярких его речей, что мне довелось слышать. Но он остался один. Другие Члены СПЧ, мною не менее любимые и уважаемые, доказывали, что нам нужно высказаться по поводу поправок, пытаться что-то изменить (даже накануне второго чтения в ГД), говорили, что совет при президенте не обязательно должен с ним (главой государства) всегда соглашаться и что зачем нужен беззубый, не способный на критику совет. А Резник-то совсем о другом. Он был готов раскритиковать каждую из 22 поправок, но он про другое. Президент не спрашивал совета у СПЧ про поправки в Конституцию. И пытаться что-то исправить на спринтерском бегу... Да и, судя по всему, все ведь решено. Резника, мне казалось, не услышали. Каждый был прав по своему. А я впервые воздержалась во время голосования. Разум говорил, что правы все другие члены СПЧ, а сердце – что Резник. Он сидел среди всех, но мне казалось, что один. Титан.