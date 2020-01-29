Президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева после публикации видео, где тот издевается над сотрудником МЧС. 58-летний чиновник руководил регионом с 2010 года.

Указ об увольнении опубликован на сайте Кремля. Глава региона лишён должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

24 января Игнатьев, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.

Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России". Несколькими днями ранее политик попал в другой скандал, призвав "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти.

Игнатьев всю свою карьеру работал в Чувашии, был председателем колхоза, в 1990 году был избран в Чебоксарский совет народных депутатов, занимался бизнесом, затем занимал посты в правительстве региона. В 2010 году был назначен президентом Чувашской Республики, позднее должность была переименована в главу республики. В 2015 году он был переизбран на эту должность в первом туре. Он награждён орденом Почёта.

Временным главой Чувашской Республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. 50-летний политик был депутатом Госсовета Чувашии, а в Думе возглавлял комитет по делам национальностей.