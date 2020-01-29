В Росреестре хотят снять запрет на строительство внутри нацпарков

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии предложила снять запрет на строительство жилых домов и социальных объектов внутри национальных парков, внеся соответствующие изменения в законы об охране окружающей среды, особо охраняемых природных территориях, а также в земельный кодекс.

Такое предложение в Росреестре мотивировали "поддержкой желания граждан, проживающих на территориях национальных парков, решить накопившиеся проблемы".

С 2018 года экологи и общественные деятели ведут борьбу против застройки территории национального парка "Лосиный остров" – крупнейшего лесного массива в Москве. Несмотря на то, что "Лосиный остров" является особо охраняемой территорией федерального значения, суд первой инстанции постановил, что парк, в котором компания "ТТК-Абрамцево" собирается построить торговый центр, не носит статус особо охраняемого. 16 гектаров земли были переданы в пользование бизнесменам.

Кроме этого, из "Лосиного острова" хотят исключить ещё 30 гектаров земли. На них уже ведёт стройку другого торгового центра компания "Георесурс", совладельцем которой являлся сын генпрокурора России Артём Чайка. Также на территории парка планируется возвести жилой комплекс "Сказочный лес".

Минприроды и руководство "Лосиного острова" подавали жалобы на застройку, но арбитражный суд Москвы и Верховный суд признавали передачу территории парка строительным компаниям законной.

Одновременно с этим правительство планирует вырубить часть "Лосиного острова" для строительства одной из веток московских центральных диаметров.