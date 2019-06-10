Не лосиный остров. Как власти и бизнесмены хотят застроить нацпарк

Московский национальный парк "Лосиный остров" в опасности. Вместо деревьев в крупнешем в мире лесном масиве, расположенном в черте города, вырастают незаконные постройки, а еще власти планируют проложить через парк дублер Щелковского шоссе, уничтожив для этого 140 га леса. Местные жители, которые выступают против уничтожения парка, выходят на пикеты к Минприроды, пишут петиции и обращения, требуют встречи с представителем министерства. Но пока что тщетно: чиновники уже больше месяца по разным причинам отменяют встречу с людьми.

Борьба граждан за комфортную среду обитания становится одной из самых ожесточенных тем протестов в России: в Архангельской области происходят столкновения противников строительства мусорного полигона с ОМОНом; в Екатеринбурге попытка построить храм на месте сквера также привела к силовому противостоянию; в Волоколамске после выброса свалочного газа местные жители закидали снежками губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Лосиный остров может стать следующей точкой на этой карте.

В Лосином острове еще можно увидеть лосей, оленей, кабанов и других диких животных, здесь обитают четыре краснокнижных вида птиц. Этот парк - особо охраняемая природная территория, где запрещено строительство. Тем не менее, власти пришли к выводу, что ради дороги можно пожертвовать лесами национального парка и поставить под угрозу существование местной фауны.

Дублер Щелковского шоссе

Чтобы разгрузить одну из самых напряженных магистралей области, власти решили построить дублер через национальный парк. Росавтодор долгое время не мог договориться с Минприроды об изъятии земель из состава "Лосиного острова", и в дело вмешался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который формально не имеет отношения к строительству дублера. В марте этого года он попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева, после чего премьер поручил Минприроды в течение месяца проработать вопрос об изменении границ национального парка. Минприроды разработало проект постановления правительства, исключающего из состава нацпарка 140 га.

Федеральный закон "Об особо охраняемых территориях" не позволяет отчуждать земельные участки в границах природных заповедников, поэтому проект изъятия земли оформили хитрым способом. Он называется "О расширении территории национального парка "Лосиный остров", и говорится в нем о том, что к "Лосиному острову" присоединяются Горенское и Монинское лесничества общей площадью 1 800 гектаров. Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин считает, что само по себе такое расширение полезно, но эти лесничества не соединены с парком, поэтому их присоединение на может считаться компенсацией возможного ущерба от строительства шоссе.

В рамках общественного обсуждения проекта "О расширении территории национального парка "Лосиный остров" был опубликован неполный документ. В нем отсутствовало приложение, в котором и говорится об изъятии земель и указаны новые координаты границ парка.

— В голосовании приняли участие 1700 человек, из них 1257 проголосовало "за", — говорит жительница района Метрогородок Ольга Моисеева. — Но голосовали они за расширение национального парка и, скорее всего, даже не подозревали, как будут использованы их голоса.

Из изымаемых 140 га на трассу потребуется всего 59 га, объяснил "Коммерсанту" зампред подмосковного правительства Дмитрий Куракин. Как отмечает Гринпис России, на вырезанной из леса территории можно будет строить практически что угодно: бензоколонки, автостоянки, мотели и прочие объекты, соседство с которым парку на пользу не пойдёт.

— Если бы Лосиный остров был где-то в глухой тайге, и там хотели бы изъять 140 гектаров для строительства шоссе, это было бы плохо, но не критично, — говорит Михаил Крейндлин. — Но "Лосиный остров" действительно остров, потому что он со всех сторон окружен: либо городом Москвой, либо прилегающими территориями Московской области. Почти все они застроены, поэтому он и так подвергается очень сильному антропогенному воздействию: в нем бывает огромное количество людей, идет строительство вокруг, происходит загрязнение воздуха. Поэтому любое дополнительное отрезание от него каких-то кусков, даже небольших, многократно усиливает это воздействие. Это значит, что уменьшается площадь обитания животных, которые там пока еще живут. Уйти им особо некуда, потому что со всех сторон они окружены антропогенными территориями. И чем больше отрезается кусков, тем меньше площади остается для животных. Для крупных животных есть необходимый минимум площади, на которой они могут жить, иначе они просто погибнут.

Ситуация волнует даже прокремлевских активистов. Так, эколог Общероссийского народного фронта Антон Хлынов проанализировал координаты изменения границ нацпарка и выяснил, что, согласно проекту, их парка изымается отдельный участок возле Ярославского шоссе площадью 30 га, где сейчас компания "Ташир" ведет строительство торгового центра.

"По сути, руками федерального правительства кто-то пытается узаконить незаконную стройку. В результате может быть создан опаснейший для всей системы федеральных ООПТ (особо охраняемых прирожных территорий - Р.С.) прецедент, когда лишь постановлением Правительства РФ могут произвольно изменяться границы этих ООПТ в угоду бизнеса (застройщиков), недропользователей и иных интересантов", — пишет Хлынов.

По словам жительницы прилегающего к Лосиному острову района Метрогород Ольги Моисеевой, изначально рассматривалось пять вариантов строительства дублера, но выбрали, на ее взгляд, самый дешевый.

— Этот вариант не предполагает строительства тоннелей и эстакад. К тому же, животным в национальном парке не нужно выплачивать компенсации. Никто не спорит, транспортную проблему нужно решать. Вопрос в том, как именно. Чтобы исправить транспортную проблему в Балашихе нужно, во-первых, прекратить высотное строительство. Потому что это рукотворная проблема. Необходимо создать рабочие места в области, потому что тогда многим людям не нужно будет ехать в Москву. Давным-давно в Балашиху обещали провести метро, пустить электрички с удобным расписанием. И уже потом можно подумать, как строить. Это можно сделать и без ущерба национальному парку.

Против строительства дублера через парк вместе выступили жители ближайших городов Подмосковья и районов Москвы: они создали петицию, которую подписало уже почти 150 тысяч человек; активисты писали жалобы в Генеральную прокуратуру; отправляли письма президенту и главе Минприроды. Уже больше месяца они ждут встречи с представителем Минприроды, но им по разным причинам отказывают. По словам жительницы Балашихи Натальи Таратина, для ее соседей строительство шоссе — это жизненно-важный вопрос, потому что экология города и так оставляет желать лучшего.

— Мы понимаем, чем это нам грозит. Мы не должны забывать, что восточные города Московской области: Электросталь, Электроуголь, Железнодорожный, Балашиха, — являются чемпионами по смогу. Из-за розы ветров сюда приходит смог из Москвы, у нас две самые крупные в стране свалки: Кучино и Тимоховское. Тимоховский полигон существует с 1977 года, территория больше 100 га — это крупнейший полигон страны. Ежегодно сюда привозятся 450 тысяч тонн мусора. По существующему законодательству он может работать в таком виде еще 19 лет. При таких обстоятельствах еще и поднимать вопрос об урезании Лосиного острова — это очень опасная затея. Сейчас мы крайне ограничены в средствах выражения своего протеста, но мы пытаемся донести до властей свои возражения и альтернативные предложения. Пока что в ответ — тишина.

В конце мая стало известно, что правительство начало прорабатывать вопрос о строительстве на территории национального парка еще и новой железнодорожной ветки.

Сказочный лес

Прямо в охранной зоне Лосиного острова компания "Гранднэкст" собирается возвести жилищный комплекс "Сказочный лес", который будет состоять из 4 домов высотой 11-26 этажей, школы и детского сада. Высотки появятся на месте старых складов военной части, которые появились на этих 4,5 га еще до формирования охранной зоны. Стройка ЖК стала возможна из-за того, что в Росреестре до сих пор не отражены сведения об охранной зоне парка. В Минприроды утверждают, что эти сведения будут внесены только после утверждения проекта расширения "Лосиного острова". Благодаря задержке застройщику удалось получить разрешение на строительство даже при возражениях Минприроды, ФГБУ "Лосиный остров" и местных жителей.

— Строительство в охранной зоне нанесет огромный вред парку, — говорит жительница Ярославского района Москвы Елена Воробьева. — Охранная зона — это буфер между парком и городом. Он несет защитную функцию, чтобы снизить вредное воздействие города. Если здесь построить небоскребы, провести к ним канализацию, построить четырехполосную дорогу, это нанесет вред экосистеме: животные уйдут глубже в лес.

Аналогичная история уже случалась: в охранной зоне парка построили жилищный комплекс "Гольяново-парк", однако, когда дома были построены, у администрации "Лосиного острова" возникли претензии. В итоге застройщик проиграл суды, и дома пустуют. Многие дольщики остались без денег и без жилья. В "Сказочном лесу" уже идут продажи квартир.

В районе Метрогородок тоже появятся новые дома в лесу, но по программе реновации. Как рассказала местная жительница Ольга Моисеева, в охранной зоне парка сделали стартовую площадку на территории бывшего детского санатория.

— Здесь предполагается застроить 3 га зданиями до 25 этажей. Когда проходили публичные слушания, мы задавали вопрос о согласовании с Минприроды. К сожалению, представитель проектировщика не смог ответить, и мы сделали вывод, что согласования нет. Если всю площадь застроить достаточно плотно, туда можно заселить не одну тысячу человек.

Также беспокойство жителей вызывают некоторые проекты законов, которые ставят "Лосиный остров" под угрозу. Например, законопроект, который облегчит выведение из нацпарка уже освоенных территорий и законопроект о сужении охранной зоны с 1 км до 5 метров. Принятие этих законов сделает уже имеющиеся стройки легальными и развяжет руки затройщикам.