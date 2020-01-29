В центре Москвы проходит пикет в поддержку журналиста Гаджиева

В центре Москвы возле здания постоянного представительства Республики Дагестан началась серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма.

В пикете участвуют несколько десятков человек – сотрудники СМИ, общественные деятели и оппозиционные активисты. Одним из организаторов компании в поддержку Гаджиева является журналист и столичный муниципальный депутат Илья Азар.

Ранее российские журналисты записали коллективное видеообращение в поддержку Абдулмумина Гаджиева, потребовав освободить коллегу. Они заявили, что уголовным делом, заведённым на Гаджиева, власти пытаются запугать всю редакцию издания "Черновик", в котором работал арестованный.

В поддержку Гаджиева выступили сотрудники "Новой газеты", "Эха Москвы", "Медузы", "Ведомостей", "Медиазоны", "Коммерсанта", "Проекта", Znak.com и других изданий. За арестованного также вступились журналисты Екатерина Гордеева, Олег Кашин и Максим Шевченко.

Абдулмумин Гаджиев был арестован в июне 2019 года. По версии прокуратуры, он вступил в "преступный сговор" с основателем благотворительного фонда "Ансар" Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам "Исламского государства". При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.

Гаджиев в суде назвал текст обвинения "абсолютным бредом". По его словам, в 2011 году, когда он брал интервью у Ахмеднабиева, на которое ссылается следствие, не существовало ни "Исламского государства", ни благотворительного фонда "Ансар".