ФСИН: израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии в Подмосковье

Израильтянку Нааму Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков и которую накануне помиловал президент Владимир Путин, освободили из колонии в Подмосковье. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает "Интерфакс".

Об освобождении Иссахар ранее сообщали источники. Когда именно это произошло, не уточнялось. По словам одного из них, вчера вечером Иссахар была отправлена из колонии в московский следственный изолятор.

Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать из России помилованную израильтянку. Об этом сообщил её адвокат Алексей Добрынин, передаёт ТАСС. Сегодня Нетаньяху прибывает в Москву с кратким визитом для переговоров с президентом России.

В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.

23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.