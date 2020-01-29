Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля.

В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии. В марте 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.

23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть просбьу матери о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.

Осуждённая на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой отказалась просить президента о помиловании. По словам Иссахар, прошения её матери и руководства Израиля было достаточно. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что отсутствие просьбы со стороны Иссахар "тормозит весь процесс".

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