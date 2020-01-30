Российская панк-группа Distemper нашла нового организатора концерта в Калуге 1 февраля, отмененного после предостережения прокуратуры. Об этом говорится в сообществе музыкантов "ВКонтакте".

Прежний организатор отказался проводить концерт после угроз местной прокуратуры завести на него уголовное дело.

Заместитель прокурора города Денис Исаев прислал администрации клуба Concert Hall официальное предостережение. В нём сказано, что, по данным ведомства,в текстах песен, которые исполняет группа "содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти".

Позже, уже после решения администрации клуба не проводить концерт, в региональной прокуратуре заявили, что не требовали его отменить, а всего лишь "предупредили организаторов" о возможной уголовной ответственности по статье об экстремизме.