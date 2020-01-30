Белый дом нашёл секретную информацию в книге Болтона

Белый дом выступает против публикации некоторых глав книги бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, так как они содержат секретную информацию. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на письмо Совета национальной безопасности США адвокату Болтона. Он уже ответил Совету, что в книге его клиента засекреченных данных нет.

О черновом варианте рукописи Болтона на днях писала The New York Times. Газета обратила внимание что экс-советник президента США рассказывает о намерении Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине, если Киев не проведёт расследование в отношении Джо Байдена и его сына. Байдена-старшего считают одним из политических оппонентов Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года.

Демократы настаивают на том, чтобы вызвать Болтона в Сенат в качестве свидетеля. В поддержку этого выступил и республиканский сенатор Митт Ромни. Однако пока неясно, наберёт ли предложение демократов достаточное число голосов сенаторов. Большинство республиканцев выступает против этого.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил вместо вызова Болтона на закрытой сессии изучить фрагменты его рукописи, о которых писала New York Times. Демократы отвергли эту идею.

О вероятном давлении со стороны Трампа на Киев стало известно после публикации стенограммы телефонного разговора президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы в Палате представителей Конгресса сочли, что Трамп превысил служебные полномочия, и запустили процедуру импичмента. 21 января Сенат начал рассматривать обвинения в адрес президента.

Наблюдатели отмечают, что республиканское большинство в Сенате, скорее всего, оправдает Дональда Трампа. Сам Трамп настаивает, что не совершил ничего противозаконного. Президент Украины факт давления во время телефонного разговора с Трампом отвергал.