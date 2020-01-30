Грета Тунберг зарегистрирует своё имя как торговый знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени, названия экологических движений "Пятницы ради будущего" и "Школьные забастовки ради климата" в качестве торговых марок. Об этом она сообщила в своём инстаграме.

"Моё имя и название "Пятницы ради будущего" постоянно используют в коммерческих целях без моего согласия", — написала она. 17-летняя активистка заявляет, что регистрация торговых марок — вынужденная мера, которая должна прекратить коммерческое использование этих названий и её имени другими людьми.

По данным немецкой газеты Die Zeit, заявку на регистрацию торговых знаков Тунберг подала ещё в декабре 2019 года. Тогда журнал Time назвал её человеком года за вклад в борьбу с изменениями климата и за то, что она стала примером для представителяй своего поколения в разных странах, вовлекла их в общественную деятельность.