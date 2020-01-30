Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего участника рейтинга самых богатых россиян по версии журнала Forbes, бывшего главу исполкома партии "Союз правых сил" Бориса Минца. Ведомство попросило суд заочно арестовать бизнесмена и его сыновей. Его обвиняют в растрате чужого имущества. Об этом сообщает "Интерфакс".

Минц — бывший чиновник, основатель инвестиционного холдинга O1 Group. 11 июля Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов по иску российских Банка непрофильных активов и "Открытие". Они подозревают группу О1 в мошеннических сделках, заключенных перед санацией "Открытия" и Рост-банка.

Минц был начальником Главного управления Мингосимущества России, после карьеры чиновника занялся бизнесом. В 2017 году журнал Forbes оценивал его состояние в 1,3 миллиарда долларов. В начале 2000-х годов Минц, бывший членом команды Анатолия Чубайса, занимал руководящие должности в либеральной партии "Союз правых сил". С 2018 года он живёт в Лондоне.