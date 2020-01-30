Президент РСЕ/РС в Москве: "Наша задача – отстаивать правду"

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай, который сейчас посещает Москву, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал о своём отношении к закону о СМИ – "иностранных агентах", о работе Радио Свобода в России и о его миссии.

Флай выступил в прямом эфире в выпуске программы "Блог-Аут", посвящённом журналистике.

По словам президента РСЕ/РС, главная цель его приезда в Москву – поддержать журналистов московского бюро Радио Свобода, прежде всего в связи с недавно принятыми поправками к закону о СМИ – "иностранных агентах".

"У нас этот закон вызывает большие опасения, мы видим в нем угрозу свободе слова и свободе СМИ", – сказал Джейми Флай. Он подчеркнул, что Радио Свобода и ряд его региональных проектов уже давно включены в список "иностранных агентов", но новые поправки создают возможность распространять этот статус и на конкретных журналистов. Российские власти аргументируют необходимость этого закона ситуацией, в которой находятся российские СМИ в США. Флай не согласен с этой аргументацией: "У американских граждан нет проблем с доступом к продукции RT и Sputnik в США. Мы в России находимся в другом положении, нам недоступен телеэфир и радиоволны".

По словам президента медиакорпорации, давление российских властей скорее связано с темами, которые поднимает Радио Свобода и региональные проекты, такие как Север.Реалии и Сибирь.Реалии. Флай упомянул освещение акций протеста, расследования о коррупции, рассказ о проблемах образования, здравоохранения и экологии, дискуссии о внешней политике России. "Власти относятся к нам с подозрением, озабочены по поводу нашей работы, Путин и его окружение не заинтересованы в том, чтобы эти темы освещались", – сказал Джейми Флай.

При этом он подчеркнул, что российские власти не чинили препятствий для его поездки в Москву и поддерживают диалог. В ходе поездки в Москву Флай, в частности, встречается с представителями российских властей.

Говоря о миссии Радио Свобода и принципах его работы, Флай сказал, что его цель – предоставить гражданам факты, в особенности о тех сферах жизни, о которых молчат или недостаточно информируют государственные СМИ, и отстаивать правду. Он подчеркнул, что только сами граждане России могут решить, как использовать полученную ими информацию, журналисты не склоняют их ни к каким политическим действиям.

Джейми Флай также сказал, что посетил место убийства Бориса Немцова, которого хорошо знал.