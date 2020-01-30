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Путин: судьба поправок к Конституции зависит от голосования граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что может и не подписать закон о поправках к Конституции России, если граждане отвергнут его в ходе общероссийского голосования.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями общественности. Его слова приводит "Интерфакс".

Путин подчеркнул, что по действующему законодательству предлагаемые им изменения не нужно выносить на общенародное голосование, достаточно одобрения в парламенте, а также в региональных Законодательных собраниях. "Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", - сказал он.

По-прежнему остаётся непонятным, как юридически будет оформлено предлагаемое Путиным голосование и сама процедура принятия поправок. Слова президента этого не прояснили.

По закону, президент обязан подписать закон о поправках к Конституции, если его одобрят Госдума, Совет Федерации и две трети законодательных собраний регионов. Никакой процедуры общероссийского голосования, от исхода которого зависело бы, подпишет президент закон или нет, не предусмотрено.

При этом во внесённом Путиным и уже одобренном Думой в первом чтении законопроекте о поправках содержится пункт, согласно которому этот законопроект выносится на общероссийское голосование. Однако неясно, как этот пункт (и весь закон) может вступить в силу до того, как Путин подпишет законопроект.

Также по-прежнему неясно, как и когда будет организовано общероссийское голосование. Такой формы волеизъявления законодательство не предусматривает, это не референдум, для проведения которого нужно выполнить ряд жёстких требований.

  • О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.​
  • Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший вооружёнными отрядами так называемой "Донецкой народной республики" писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, известные артисты и режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
  • Члены рабочей группы предложили ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов.​ Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
  • Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключён его перенос на более поздний срок.

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