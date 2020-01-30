Путин: судьба поправок к Конституции зависит от голосования граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что может и не подписать закон о поправках к Конституции России, если граждане отвергнут его в ходе общероссийского голосования.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями общественности. Его слова приводит "Интерфакс".

Путин подчеркнул, что по действующему законодательству предлагаемые им изменения не нужно выносить на общенародное голосование, достаточно одобрения в парламенте, а также в региональных Законодательных собраниях. "Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", - сказал он.

По-прежнему остаётся непонятным, как юридически будет оформлено предлагаемое Путиным голосование и сама процедура принятия поправок. Слова президента этого не прояснили.

По закону, президент обязан подписать закон о поправках к Конституции, если его одобрят Госдума, Совет Федерации и две трети законодательных собраний регионов. Никакой процедуры общероссийского голосования, от исхода которого зависело бы, подпишет президент закон или нет, не предусмотрено.

При этом во внесённом Путиным и уже одобренном Думой в первом чтении законопроекте о поправках содержится пункт, согласно которому этот законопроект выносится на общероссийское голосование. Однако неясно, как этот пункт (и весь закон) может вступить в силу до того, как Путин подпишет законопроект.

Также по-прежнему неясно, как и когда будет организовано общероссийское голосование. Такой формы волеизъявления законодательство не предусматривает, это не референдум, для проведения которого нужно выполнить ряд жёстких требований.