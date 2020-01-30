Прокуратура потребовала снять с сестёр Хачатурян обвинение в убийстве отца

Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестёр Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат одной из сестёр Алексей Паршин. Это может означать прекращение их уголовного преследования.

Ранее заместитель генпрокурора России Виктор Гринь принял решение вернуть обвинительное заключение следствию, указав, что в нём содержатся серьёзные нарушения, — писала газета "Коммерсантъ". Прокуратура решила, что сёстры имели права защищаться от отца любым способом, — утверждает адвокат.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве в июле 2018 года. Их обвинили в убийстве 57-летнего отца. Сёстры сами вызвали полицию. Их защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец постоянно и много лет издевался над ними.

Кампания в поддержку сестёр вызвала широкую дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране. В их поддержку состоялся ряд уличных акций в разных городах России и выступили ряд музыкантов, артистов и общественных деятелей, включая вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, журналиста Юрия Дудя и бывшего кандидата на пост президента России Ксению Собчак.