Аксёнов пообещал разогнать российских депутатов Керчи

Глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал "зашкаливающей наглостью" решение главы городского совета Керчи Маи Хужиной не уходить в отставку после инцидента с раздачей живущим в городе блокадникам хлеба.

"Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета ", — заявил российский чиновник в своём "ВКонтакте".

Депутаты городского совета не подчиняются главе региона. Он представляет с ними разные ветви власти. Тем не менее Аксёнов заявил, что "поставит точку в этом вопросе".

27 января – в день 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда – несколько депкутатов городского совета торжественно вручили пережившим её ветеранам по батону белого хлеба. Фотографии со встречи Хужина выложила на своей странице в фейсбуке. Позже, в ответ на критические комментарии пользователей, Хужина заявила, что блокадники "не нуждаются в подарках – им нужно человеческое общение, доброта и уважение", а затем удалила свой пост.

Комментаторов в сети возмутили не только подаренный хлеб, но и дорого выглядящие шубы на депутатах. После поднявшего в сети скандала, Аксёнов призвал лишить мандатов депутатов городского собрания Керчи и лишить их членства в "Единой России".