У крупнейшей российской страховой компании "Согаз" обнаружен новый совладелец. Пакетом акций компании оценочной стоимостью до 30 миллиардов рублей владеет ранее неизвестный бизнесмен Дмитрий Байковский. Издание The Bell обнаружило, что раньше миллиардер служил в спецназе ФСБ "Вымпел".

Байковский – конечный владелец 5 процентов акций "Согаза", следует из последнего раскрытия данных компании, опубликованного в январе 2020 года. Другие владельцы страховщика – друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, его родственники и топ-менеджеры банка "Россия". Также среди акционеров – двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а до недавнего времени был и сын друга Путина Петра Колбина Владимир.

The Bell удалось найти косвенные связи Байковского с компанией, делившей активы нефтяной компании ЮКОС после её банкротства и уголовного преследования её владельцев. Речь идёт о компании "Прана", которая на аукционе купила часть активов ЮКОСа на 100 миллиардов рублей. Впоследствии активы были перепроданы "Роснефти", кто был владельцем "Праны", так до сих пор и неизвестно.

Глава и совладелец "Согаза" Антон Устинов также имел непосредственное отношение к банкротству ЮКОСа, напоминает издание, он был главой юридического управления Федеральной налоговой службы, выставившей компании Ходорковского и Невзлина многомиллиардные претензии.

Зато Байковского удалось связать со спецназом ФСБ. Человек с таким же именем, датой рождения и из того же региона указывал в документах своим местом жительства военную базу в Подмосковье, где расположены подразделения Центра специальных назначений ФСБ – "Альфа" и "Вымпел". Одно из юрлиц, учреждённых Байковским во второй половине 2000-х, носит название "Вымпел-Б", а в числе его партнеров в других компаниях есть учредители сразу нескольких юрлиц со словом "Вымпел" в названии. Из этого можно сделать вывод, что он – ветеран именно этого подразделения.

По расчётом The Bell, как минимум половину своих 30-миллиардных активов Байковский мог получить в 8–9 раз дешевле, чем они стоили после слияния "Согаза" с другим крупным страховщиком – "ВТБ Страхованием". Издание дозвонилось до бизнесмена, но он отказался от комментариев.