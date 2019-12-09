Российский хакер, за поимку которого ФБР обещает награду в 5 миллионов долларов, оказался зятем Эдуарда Бендерского – ветерана спецназа ФСБ "Вымпел", главы одноименного объединения частных охранных предприятий и участника скандалов, связанных с охотой на краснокнижных животных.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе, 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических лиц. Речь идет о хакерской группировке Evil Corp, которую министр финансов США Стивен Мнучин назвал "одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире". Главным человеком в Evil Corp ФБР называет 32-летнего жителя Москвы Максима Якубца. Американские и британские власти утверждают, что Якубец, за информацию о котором обещана награда в 5 миллионов долларов, занимался хакерской деятельностью не только для личного обогащения, но и в интересах ФСБ. Радио Свобода выяснило, что Максим Якубец действительно связан с этой российской спецслужбой: в 2017 году он женился на дочери бывшего офицера спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуарда Бендерского, руководителя одноименного объединения частных охранных предприятий и благотворительного фонда, а также любителя охоты на краснокнижных животных.

"Вселенная двух планет"

Летом 2017 года в подмосковном гольф-клубе Целеево среди живописных холмов у Дмитровского шоссе сыграли шикарную свадьбу. Специально для нее было возведено огромное строение с классическими дворцовыми интерьерами и внушительный шестиугольный подиум. "Она видела свою свадьбу исключительно классической роскошной пионовой, он же напротив – только современной и технологичной", – описывало пожелание невесты и жениха агентство "Карамель", организовавшего торжество. На сайте агентства сохранились фотографии и видео со "свадьбы Алены и Максима" (были удалены в промежуток между 6 и 9 декабря 2019 года, сохранилась архивная копия): вот невеста готовится к церемонии, вот отец подводит ее к подиуму, вот гости танцуют под выступление Леонида Агутина. Эти кадры, похожие на любые другие снимки с дорогой российской свадьбы, имеют одну особенность: на них невозможно различить лица жениха. Он то стоит спиной, то оказывается как бы случайно прикрыт корпусом невесты. Отец невесты появляется в одном из видео тоже только со спины: видны его коренастая, мощная фигура и небольшая лысина на коротко стриженной голове.

Кто же эти двое загадочных мужчин без лиц, породнившиеся с таким размахом? Совместная группа расследователей из американского ФБР, а также британских Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Национального центра кибербезопасности (NCSС) утверждают, что жених – это Максим Якубец, глава одной из самых опасных хакерских группировок последних лет Evil Corp. Радио Свобода удалось установить, кто стал его тестем: это ветеран спецподразделения ФСБ "Вымпел" и глава одноименного благотворительного фонда, а также один из самых известных российских охотников Эдуард Бендерский.

Сделать это мы смогли благодаря социальным сетям и официальным реестрам российских юридических лиц. На сайте британского Национального агентства по борьбе с преступностью опубликована единственная фотография, которая, как утверждает это ведомство и ФБР, сделана в 2017 году на свадьбе Максима Якубца (этот же снимок в лучшем разрешении опубликован в статье американского издания Vice). С помощью поиска по изображениям Google мы и нашли отчет об этой "свадьбе Алены и Максима" на сайте свадебного агентства, а затем по характерным деталям установили, что свадьба прошла именно в Целеево – беседку в стиле классицизм, расположенную на территории этого клуба, можно увидеть и на других снимках оттуда.

В теперь уже удаленную публикацию на сайте агентства "Карамель" было также вставлено видео, по-прежнему доступное на видеохостинге Vimeo. На одном из его кадров можно увидеть лицо невесты крупным планом. С помощью сервиса FindClone Радио Свобода нашло несколько снимков Алены на страницах пользователей "ВКонтакте", на одном из них (оригинал, сохраненная копия) указан ее аккаунт в Инстаграме – @alenchik___77. Он написан с ошибкой, но переставив местами нижние подчеркивания, Радио Свобода обнаружило правильную ссылку: это закрытая страница, единственной открытой информацией в описании профиля до сегодняшнего дня было указание на род деятельности "Аленчика" на английском языке – "co-owner, Plein Sport Moscow". Речь идет о сети московских бутиков бренда Plein Sport (спортивная линия итальянской марки Philipp Plein), которые открылись незадолго до той самой свадьбы в торговых центрах "Метрополис" и "Времена Года". В период с 6 по 9 декабря 2019 года эта фраза была удалена из описания профиля "alenchik__77__".

Из интервью, которое в октябре 2017 года предприниматель Юлия Кожукалова дала ростовскому сайту издания Собака.Ру, следует, что открытием этих магазинов занималась компания "Имидж Лайн". В базе "Контур.Фокус" есть несколько юридических лиц с похожими названиями, одно из них, ООО "Имидж Лайн Спорт" возглавляет Юлия Валентиновна Кожукалова, а учреждено оно Отари Леонидовичем Садовым и Аленой Эдуардовной Бендерской.

Алена Бендерская входит в число учредителей и других компаний, в частности, ООО "Вымпел-Актив" и ООО "Вымпел-Протект". Эти фирмы являются партнерами Ассоциации “Группы Вымпел”, объединяющей в себе проекты, связанные с бывшими служащими отряда "Вымпел" ФСБ/КГБ. Алена Эдуардовна входит и в молодежный исполнительный комитет благотворительного фонда "Вымпел". Глава фонда – Эдуард Валентинович Бендерский, служивший в "Вымпеле" в начале 1990-х и возглавлявший ветеранскую организацию подразделения, а ныне являющийся главой одноименного благотворительного фонда. Алена Эдуардовна Бендерская, как следует из базы юридичнеских лиц "Контур Фокус", является также директором двух компаний, учрежденных Эдуардом Бендерским и занимающихся "управлением недвижимостью" – “Нетвелс” и “Велс холдер”.

Являются ли "невеста" Алена, называющая себя в инстаграме "совладелицей" сети магазинов Plein Sport, и Алена Бендерская, фактический совладелец ООО "Имидж Лайн Спорт" одним и тем же человеком? В инстаграм-аккаунте московской сети магазинов Plein Sport есть несколько снимков с открытия первого бутика Plein Sport в ТРЦ "Метрополис". На двух из них Алена-невеста сфотографирована с Отари Садовым, вторым совладельцем "Имидж лайна". В комментариях к другой фотографии Alenka_77_ и Юлия Кожукалова (генеральный директор “Имидж Лайн Спорт”) поздравляют друг друга с открытием магазина.

Еще на одном кадре Алена-невеста запечатлена с женщиной, очень похожей на Жанну Бендерскую, жену Эдуарда Бендерского и мать Алены Эдуардовны Бендерской, внешность которой известна по светской хронике. Этот снимок был удален из аккаунта Plein Sport Moscow между 6 и 9 декабря, но у Радио Свобода сохранился его скриншот.

Отец Алены-невесты со свадебного видео своей фигурой и лысиной очень похож на Эдуарда Бендерского, которого можно хорошо рассмотреть, в том числе и со спины, в многочисленных роликах о "горной охоте" телеканала "Дикое ТВ". Совокупность этих наблюдений не оставляет сомнений, что Алена со свадебных фотографий и Алена Эдуардовна Бендерская, дочь Эдуарда Бендерского – один и тот же человек.

Фотографии из аккаунта Plein Sport Moscow позволяют косвенно подтвердить и то, что мужем Алены Бендерской стал именно хакер Максим Якубец. Британско-американская расследовательская группа выложила снимки нескольких спорткаров из автопарка, которым пользовались члены хакерской группировки Evil Corp. Это Lamborghini Hurricane, Audi R8 и Nissan GTR. Судя по видео, которые разместили журналисты издания Vice, эти автомобили неоднократно перекрашивались.

В инстаграм-аккаунте бутиков Plein Sport было размещено несколько снимков Адены Бендерской, сделанных внутри салонов Lamborghini и Audi R8 – они, как и большинство фотографий Алены, были удалены из этого аккаунта между 6 и 9 декабря. Вот сохранившийся у нас скрин-шот одной из фотографий (была доступна по этой ссылке): Алена в салоне Lamborghini. Еще на одном, пока не удаленном кадре из того же аккаунта, можно различить автомобиль Nissan GTR, брендированный логотипами Plein Sport и имеющий регистрационный номер М700АК66. Ранее этот же номер был замечен на автомобиле Audi R8. Обе модели имеются в автопарке Evil Corp.

Охотник за краснокнижными баранами

Эдуард Бендерский тщательно проследил за тем, чтобы его фотографии не появлялись среди снимков со свадьбы его дочери (в этом отношении он продемонстрировал даже больший уровень конспирации, чем руководитель "секретной" войсковой части ГРУ Андрей Аверьянов, о котором ранее писало Радио Свобода и на свадьбе дочери которого нам удалось найти "солсберийского отравителя" Анатолия Чепигу). Тем не менее, в обычной жизни он является довольно публичной фигурой – не в последнюю очередь из-за сопровождающих его имя скандалов.

Из официальной биографии Эдуарда Бендерского на сайте благотворительного фонда “Вымпел” следует, что он родился в 1970 году в семье военнослужащего, в 1991 году окончил Рязанское воздушно-десантное училище, проходил службу в Отдельном учебном центре КГБ СССР (та самая группа "Вымпел"). В 1994 году уволился в запас и уже спустя три года возглавил частное охранное предприятие "Вымпел-А", а в 2002 году – "Объединение предприятий "Вымпел-А", занимающееся вопросами безопасности. Сейчас это одно из самых крупных объединений ЧОПов в России. С 2003 по 2008 годны Эдуард Бендерский возглавлял Региональную общественную организацию ветеранов Группы специального назначения органов государственной безопасности "Вымпел", "оказывающую всестороннюю помощь ветеранам подразделений специальных служб, действующим подразделениям, семьям погибших и раненых сотрудников ЦСН ФСБ России". Именно в спецназе "Вымпел", по данным расследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider, служил Вадим Красиков, бывший уголовник, якобы нанятый российскими спецслужбами для убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Помимо прочего, Эдуард Бендерский – еще и заядлый охотник, причем охотиться он предпочитает на краснокнижных животных. В сентябре 2016 года, примерно за пол года до свадьбы дочери Бендерского и Максима Якубца возглавляемый Бендерским "Клуб горных охотников" попросил вице-премьера правительства России Александра Хлопонина дать этой организации право на отстрел пяти путоранских баранов. В обмен Бендерский пообещал Хлопонину профинансировать программы охраны этого подвида баранов в размере 15 000 000 рублей. Хлопонин переправил это письмо в Министерство природы и росприроднадзор, распорядившись поддержать инициативу Бендерского и разработать соответствующий "пилотный законопроект". Сам Бендерский мотивировал допустимость отстрела плуторанских баранов тем, что после 12 лет их особи уже не участвуют в размножении и их уничтожение не окажет негативного влияния на популяцию этих краснокнижных животных.

Удалось ли в итоге реализовать этот "пилотный проект", Радио Свобода выяснить не удалось. Бендерского и до этого обвиняли в использовании своих связей на высшем уровне для лоббирования поправок в законы, выгодных охотникам-браконьерам. В 2013 году он ушел в отставку с поста главы общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов "Ассоциация Росохотрыболовсоюз", но, по слухам недоброжелателей, на самом деле не потерял контроль над этой организацией, сделав ее руководителем своего ставленника.

Имя Бендерского появлялось в новостях не только из-за скандала с отстрелом краснокнижных баранов, но и в связи с планами российской компании "Лукойл" использовать услуги его ЧОПов из объединения "Вымпел" для охраны нефтяных месторождений в Ираке. Еще в 2003 году, как писала "Новая газета" (сейчас публикация недоступна, но ее копия сохранилась здесь), Бендерский фактически рекламировал услуги "Вымпела" по телевидению, выступая от его имени в различных телепрограммах. Во время одной из них он в прямом эфире комментировал действия сотрудников спецназа в театральном центре на Дубровке, что вызвало гнев бывших бойцов группы спецназа ФСБ "Альфа", которые сочли это разглашением секретной информации о методах работы спецназа в критических ситуациях. Как утверждалось со ссылкой на неназванных "альфовцев" в публикации "Новой газеты", частные охранные предприятия Бендерского существовали "под крышей" Центра специального назначения ФСБ и его руководителя, генерала Александра Тихонова. По данным издания "Совершенно секретно", именно Тихонов был инициатором "рязанских учений", которые стали поводом для подозрений в том, что российские спецслужбы сами организовали взрывы домов в Москве в сентябре 1999 года, чтобы привести к власти Владимира Путина.

Из последних упоминаний Эдуарда Бендерского в СМИ – публикация издания "Знак" о том, что охотничий клуб Бендерского вместе с ассоциацией "РосСнайпинг" добивается признания "высокоточной стрельбы" видом спорта, рассчитывая сделать основным стрельбищем для проведения соревнований федеральную базу спецназа в Чечне.

Заключение

В понедельник, 9 декабря, издание "Медуза" выяснило личность еще одного хакера из Evil Corp, фигурирующего в санкционных списках Минфина США. За именем "Андрея Плотницкого", как утверждает издание, на самом деле скрывался сын бывшего мэра подмосковных Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский. Обнаружить следы предполагаемого руководителя Evil Corp Максима Якубца в еще не удаленных аккаунтах его знакомых и знакомых его предполагаемой супруги Радио Свобода пока не удалось. Телефон Эдуарда Бендерского, за поимку зятя которого назначена награда в 5 миллионов долларов, в понедельник не отвечал, однако исполнительный директор "Клуба горных охотников" Александр Гомонов заверил Радио Свобода, что передал в "секретариат Бендерского" наши вопросы. Не удалось нам связаться и с Аленой Бендерской: телефон, указанный в качестве контактного у большинства возглавляемых или учрежденных ей юридических лиц, не отвечает.