"Вылазь". Как погиб рабочий при демонтаже СКК в Петербурге

Рабочий Матвей Кучеров, погибший в пятницу в Петербурге при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", оказался в момент обрушения на крыше, а не в безопасной строительной люльке, после рекомендации с земли, по всей видимости, вызванной спешкой с работами по демонтажу. Это следует из расшифровки переговоров между рабочими и штабом, фрагменты которой публикует "Фонтанка". .

Момент неожиданного обрушения конструкции попал на видео - "Фонтанка" транслировала работы по демонтажу знаменитого в Петербурге спорткомплекса в прямом эфире. Кадры с рабочим, который пытается спастись, но не успевает запрыгнуть в люльку, разошлись по Интернету.

Как пишет "Фонтанка", переговоры свидетельствуют о том, что подготовка к разборке комплекса была далека от идеала, подрядчики не имели точных расчетов того, как отсоединить кровлю от основной части здания.

Люльку с Кучеровым и его напарником поднимал телескопический кран, машинист которого её не видел. Его ориентировали высотники по рации.

Первоначальный темп работы, как следует из расшифровки, не устроил штаб. Было предложено выйти из люльки на крышу, "прицепиться к люльке и с кольца резать ванты". Кучеров обратил внимание на то, что это небезопасно, поскольку у рабочих не было с собой даже страховочного троса, чтобы прицепиться к люльке. Однако напарник, получив, очевидно, команду с земли, сказал ему: "Вылазь". Сначала рабочие пристегнулись друг к другу короткой верёвкой, а затем, видимо, опять в целях ускорения работ, отстегнулись, и Кучеров остался без страховки. Этот момент, однако, на расшифровку уже не попал.

"В 14 часов 55 минут, при отрыве пятнадцатого крепления, конструкция СКК не выдержала нагрузку и сложилась. Матвей Кучеров добежал до люльки, коснулся ее руками в плотных сварочных перчатках, но сорвался" - пишет "Фонтанка". Впоследствии под завалами нашли его тело.

Из переговоров также следует, что высотникам обещали за работу выплатить восемь тысяч рублей в день.

редседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил "незамедлительно" возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши СКК. По какой статье оно будет возбуждено - неясно.

Как пишет "Фонтанка", не вполне ясно и название компании-подрядчика по демонтажу крыши. Компания "СКА-Арена", инвестор строительства новой ледовой арены на месте СКК, поручила демонтировать комплекс

компании "СпецСтройМонтаж", а та, в свою очередь, поручила работы субподрядчикам. По всей видимости, за кровлю отвечало предприятие "Дорстройстранс", однако его генеральный директор Анзор Алиев отрицает, что на крыше работали его сотрудники.

Игорь Забиран, генеральный директор компании "СКА-Арена", инвестора строительства новой ледовой арены на месте спортивно-концертного комплекса, ранее заявил, что обрушение крыши было частью запланированного демонтажа. По его словам, правоохранительные органы сейчас проверяют, соблюдалась ли при работах техника безопасности.​

У разрушенного здания СКК возник стихийный мемориал.

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А 2 февраля в Петербурге пройдёт митинг, который организуют активисты, протестовавшие против сноса СКК.