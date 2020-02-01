Прилепин, Охлобыстин и Сигал проводят съезд новой партии

В Москве проходит учредительный съезд движения "За правду", которое, как ожидается, будет преобразовано в политическую партию. Основателем движения стал писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и бывший "майор" поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" Захар Прилепин.

Кроме Прилепина в съезде участвуют актёр Иван Охлобыстин, получивший недавно российское гражданство американский актёр Стивен Сигал, режиссёр Эдуард Бояков, бывший советник так называемого главы "ДНР" Александр Казаков, проведший на Украине более 5 лет в тюрьме Евгений Мефёдов. Музыкант Вадим Самойлов исполнил песню "На Берлин", в которой спел о войне в Донбассе и Сирии.

Программа новой партии очевидна из выступления Прилепина на открытии съезда. "Движение "За Правду" – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть", – сказал он, отметив, что необходимо создать "ополчение", "способное обеспечить сохранение России при любых трансферах власти".

"Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И как минимум мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики", – сказал писатель.

"Все уверяющие нас, что в 21-м веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие "цивилизованно" мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранению, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно", – заявил Прилепин. Он выступил против улучшения отношений России с Западом, назвав его "капитуляцией". По мнению лидера движения, России нужна "полная продовольственная, финансовая и политическая независимость", а также "экспансия".

Сигал выступил на съезде на английском языке. Он сказал, что выступает за мир во всём мире и против пропаганды.

Прилепин сказал, что победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году – это "задача-минимум".

На съезде также обсуждали поправки к Конституции России. Прилепин входит в комиссию при Владимире Путине, которая обсуждает поправки.