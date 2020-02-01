Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции России

Российские информационные агентства сообщили в субботу, 1 февраля, о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он призвал молиться и трудиться, чтобы "и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", — сказал Кирилл.

Он подчеркнул, что говорит не только о православных. Кирилл считает, что вера в Бога — возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении измененить Конституцию. Была создана специальная комиссия, члены которой обрабатывают предложения граждан.