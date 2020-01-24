"У нас воруют будущее": манифест против поправок в Конституцию

В пятницу "Новая газета" опубликовала "Манифест граждан России" против конституционной реформы, предложенной президентом Владимиром Путиным. Его авторы заявляют, что на глазах россиян происходит конституционный переворот, цель которого – "пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима". Для этого "придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции", говорится в документе. Манифест – это лишь начало общероссийской кампании против поправок в Конституцию, обещают организаторы обращения.

По их мнению, поправки в Конституцию вносятся в спешке, "с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии". "Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума – нелегитимное "общероссийское голосование", – отмечается в обращении.

По мнению авторов манифеста, в текст Конституции "намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя".

Авторы документы призывают всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к этому заявлению, принять участие в массовой общественной кампании и сказать "нет" конституционному перевороту.

Среди подписавших манифест – оппозиционный политик Юлия Галямина:

Они делают это, чтобы нынешние элиты во главе с Владимиром Путиным оставались у власти как можно дольше

– До сих пор у нас была хоть и плохая и вызывающая вопросы у многих людей, но основа нашего дома, на котором он стоял, – объясняет свою позицию Галямина. – Раньше Конституцию хоть и нарушали, но ее по крайней мере не трогали и не разрушали. Сейчас же открыли ящик Пандоры. Получается, что сейчас мы вносим в Конституцию одни поправки, потом можно точно так же без всякого нормального обсуждения с какой-то дикой скоростью, без референдума, без Конституционного собрания принять какие-нибудь еще поправки. На самом деле идет разрушение государственности. А главное – с какой целью? Очевидно не для того, чтобы россиянам жилось лучше: до сих пор наши руководители об этом особо не заботились. Они делают это, чтобы нынешние элиты во главе с Владимиром Путиным остались у власти как можно дольше, а желательно – до конца жизни Владимира Путина. Нас это не устраивает, потому что мы хотим, чтобы наша страна развивалась, чтобы в стране люди получили самостоятельность, свободу, чтобы были социальные лифты, чтобы люди могли развивать свой бизнес, нормально учиться, высказывать свою политическую точку зрения, принимать участие в митингах, иметь свободу слова и так далее – все то, чего сейчас нас намеренно лишают. И главное, что нам не дают возможности какого-то диалога, дискуссии о том, как нашей стране жить дальше. Это, конечно, приводит к ее деградации. По сути, это никакие не реформы, а конституционный переворот, – полагает Юлия Галямина.

Один из авторов манифеста – оппозиционный политик, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Он считает, что инициаторы поправок в Конституцию лишают россиян будущего:

Нас лишают шансов на позитивные перемены и воруют наше будущее



– Фактически это узурпация власти, это сделано только для того, чтобы Путин и группа лиц, которая рядом с ним, оставалась у власти вечно, – говорит Пивоваров. – Мы понимаем, что выборы, референдум или опрос, по сути своей, будут нечестными уже на старте, но не использовать этот шанс нельзя. Мне кажется, сейчас у нас есть шанс перевернуть ситуацию даже в этих неправомерных условиях. У нас есть около двух месяцев для того, чтобы как можно больше людей узнало об этой позиции, чтобы как можно больше людей пришли и проголосовали против. Сейчас мы должны убеждать людей, что оставаться в стороне нельзя, что надо сделать так, чтобы даже на этих выборах мы перевернули ситуацию. Самое страшное в этих поправках – что нас лишают шансов на позитивные перемены в стране. У нас и у наших детей воруют будущее, – считает политик Андрей Пивоваров.

Авторы манифеста, к которому могут присоединиться все желающие, напоминают, что 29 февраля в Москве должен пройти Марш памяти Бориса Немцова. Главной его темой станут изменения в Конституции. Также авторы обращения собираются издавать листовки и газеты, разъясняющие суть поправок в Конституцию, раздавать их людям. Говорит общественный деятель Марина Литвинович:

Появился текст, объясняющий, что происходит, и называющий вещи своими именами



– Очень важно, что появился текст, объясняющий, что происходит, и называющий вещи своими именами. Надо сделать так, чтобы люди поняли, в чем заключаются предлагаемые изменения. Все, что происходит, мы считаем переворотом и незаконными действиями. Именно поэтому мы собираем подписи людей – чтобы как можно больше граждан присоединились к нашему мнению и распространили его среди остальных. Возмущает, что все делается очень быстро, без объяснений, никто ничего не понимает. И пользуясь тем, что люди не очень понимают, что происходит, власти очень быстро-быстро кроят Конституцию под себя. Потому что эти поправки не нацелены ни на улучшение жизни людей, ни на исправление каких-то проблем в государстве или в государственном управлении. Это поправки нацелены только на удержание власти группой, которая сейчас находится у власти, – говорит Марина Литвинович.

О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Уже через пять дней законопроект о поправках в Конституцию был внесен в Госдуму, а через восемь – единогласно принят в первом чтении. Всенародное голосование, по данным СМИ, может состояться 12 апреля. В законопроекте предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. В частности, президент предложил закрепить в Основном законе страны статус и роль возрождённого им Госсовета. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством.