"Проект" нашел у семьи Чемезова недвижимость на 4 миллиарда рублей

Родственникам главы "Ростеха" Сергея Чемезова принадлежит несколько крупных участков на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье, выяснило издание "Проект". Об этом оно пишет со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

74-летняя тёща Чемезова Людмила Рукавишникова с 2014 года владеет участком на 8 гектарах в деревне Раздоры. Дом на этой территории, согласно спутниковым снимкам, ещё строится. Среди соседей тещи Чемезова — министр финансов Антон Силуанов, первый замминистра обороны Руслан Цаликов и другие. Стоимость участка Рукавишниковой "Проект" оценивает примерно в 3 миллиарда рублей. Сама женщина, по данным издания, владеет несколькими бизнесами, но они либо убыточны, либо приносят небольшие доходы.

В собственности у второй жены Чемезова Екатерины Игнатовой (дочери Рукавишниковой) находятся 47 соток в дачном посёлке "Жуковка-2" на Рублёво-Успенском Шоссе. Стоимость этого участка приблизительно равна 233 млн рублей. Игнатова, как и её мать, занимается бизнесом. По оценкам Forbes, в прошлом году состояние супруги главы "Ростеха" оценивалось в $180 миллионов. В 2019 году Игнатова вошла в список "25 богатейших женщин России" по версии журнала.

Сыну Чемезова, 35-летнему Александру, в свою очередь принадлежат 29 соток в посёлке "Жуковка-3" и дом площадью почти 690 кв. метров. Аналогичная недвижимость рядом продаётся за 440 миллионов рублей. Сын главы "Ростеха" — совладелец ресторана ZOO Beer& Grill. Прежде у него был бизнес с главой КамАЗа Сергеем Когогиным — "Клиника экстренной медицинской помощи", но эта компания обанкротилась. Также недвижимостью на Рублёвке владеет первая жена Чемезова Любовь. У неё в собственности — 78 соток в "Жуковке-3" и дом площадью около 580 кв. метров. Рыночная цена участка такого участка без учёта построек превышает 250 миллионов рублей, отмечает издание.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов владеет квартирой стоимостью в пять миллиардов рублей, писали ранее "Открытые медиа". Квартира Чемезова находится в здании на улице Охотный ряд, построенном на месте гостиницы "Москва". Чемезову и его супруге принадлежат помещения на 12 и 13 этажах общей площадью 1434 квадратных метров. Согласно информации из открытых источников, одна из квартир в этом здании была продана по 3,5 миллиона рублей за квадратный метр. Таким образом, квартира Чемезова стоит не менее 5 миллиардов рублей.

Впоследствии в интервью РБК Чемезов подтвердил наличие у его жены квартиры в доме № 2 на Охотном Ряду. Однако тогда глава "Ростеха» отметил, что эта квартира не стоит 5 миллиардов рублей. "Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно", — говорил Чемезов.