Дети Кремля. Кто поможет Путину сохранить власть и деньги

Западные санкции, последовавшие за аннексией Крыма и войной на востоке Украины, вынудили российских чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина передать значительную часть своих активов детям – новому поколению российской номенклатуры, которое призвано защитить их богатства в случае, если сами они потеряют влияние. Пока, впрочем, все идет гладко, и "дети Кремля" постепенно занимают ключевые посты в российских банках, энергетических компаниях и даже в правительстве. Этой теме посвящено новое исследование польского Института международных отношений, авторы которого призывают западные правительства обратить более пристальное внимание на представителей российской "элиты 2.0".

По мнению аналитиков института, инкорпорация "детей Кремля" в самые важные секторы российской власти и экономики является четким знаком того, что даже после ухода со сцены нынешнего поколения правящей элиты в России, вероятнее всего, сохранится нынешний социальный и политический статус-кво.

"Российская система власти построена на клептократии и клановости, в ее основе – узкий круг друзей Владимира Путина, которые зачастую связаны между собой родственными связями. Это организованная иерархия, в которой официальные должности далеко не всегда отражают реальную степень влияния человека", – говорится в кратком изложении исследования (полный текст, англ., .pdf). В качестве примеров авторы приводят брак предполагаемой дочери Путина Екатерины и Кирилла Шамалова, сына друга российского президента Николая Шамалова. Также в исследовании упоминаются министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева), Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова, и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, сын главы Ростеха Сергея Чемезова Станислав, которому отец, согласно результатам независимых расследований, передал в управление часть своих офшорных активов на Британских Виргинских островах, и многие другие.

Подробнее об исследовании "Дети Кремля" Радио Свобода рассказала одна из его авторов, аналитик Института международных отношений Агнешка Легуцка.

– Кто они, "дети Кремля", которым посвящено ваше исследование? Кого охватывает это понятие?

– "Детьми" их можно назвать лишь условно, этим людям уже по 30–40 лет. Нас интересовало второе поколение элиты, которая сейчас управляет Россией. Мы изучали не только детей богатых родителей, но и детей чиновников, которые укрепляют власть своих родителей. Это дочери и сыновья Патрушева, Сечина, Путина. Нам было интересно, как это поколение используется своими родителями, чтобы укрепить свои позиции в системе власти, в бизнесе, в энергетической системе внутри России, а также как эти дети помогают родителям на Западе, в частности, чтобы выводить деньги из страны. Мы обнаружили свидетельства того, что эти люди не только получают на Западе образование, но и используются для обхода санкций.

– В каких сферах деятельности "дети Кремля" чаще всего задействованы в России?

– Например, в энергетическом секторе и банковской системе. Но есть и исключения, например Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Он первый пример того, что "дети Кремля" идут и в политику тоже: в мае 2018-го Патрушев-младший стал министром сельского хозяйства. Это исключение, потому что в целом эти дети как будто спрятаны, чтобы обычные люди не видели их деятельность.

– Расскажите о нескольких примерах из вашего исследования. О ком именно идет речь?

– Например, Ксения Франк, дочь одного из богатейших людей в России и приятеля Владимира Путина Геннадия Тимченко. Она получила пост в компании отца "Трансойл", причем формально она отвечает за стратегическое планирование, хотя мы понимаем, что реальную стратегию компании определяет ее отец. Еще один пример – второй сын Николая Патрушева, Андрей Патрушев, который в 2015 году стал заместителем генерального директора "Газпром нефти" по развитию шельфовых проектов (в октябре 2019 года стало известно, что Андрей Патрушев покинул этот пост, но, как и в "Газпром нефти", продолжил заниматься Арктикой, возглавив некоммерческую организацию "Центр "Арктические инициативы". – Прим. РС). Есть и другие примеры в этой сфере, например сын Аркадия Ротенберга Игорь, которому его отец после того, как попал под санкции, продал часть компании "Газпром бурение".

– Самые известные и в то же время самые загадочные "дети Кремля" – это дети Владимира Путина, о которых он ни разу открыто не говорил как о своих детях. Какое место отведено им?

– Да. Одна из них – это Екатерина Тихонова, про нее известно больше, чем про Марию. Она заведует "Иннопрактикой", в попечительском совете фонда "Иннопрактика" тоже есть друзья Путина – Сергей Чемезов, Николай Токарев, Игорь Сечин, Борис Ковальчук и другие. Мы думаем, что основная причина, по которой они являются крупнейшими донорами "Иннопрактики", это желание лучше понимать, как наука может помогать развиваться их бизнесу. Может быть, это "донорство" – своего рода взятка Путину через его дочь, которой они помогают стать успешным ученым и бизнесвумен. Нельзя давать деньги самому Путину, но можно давать их его детям, чтобы они развивали разные отрасли экономики и даже науки в России.

Еще один интересный пример – Роман Путин, сын Игоря Путина, кузена российского президента. Это пример того, как можно открыто использовать свои родственные связи: у Романа Путина есть консалтинговая компания, которая заявляет, что она работает не столько для российских, сколько для западных клиентов, которые думают об инвестициях в Россию. На сайте компании фактически говорится следующее: "Россия очень сложная страна для ведения бизнеса, он подвергается давлению со стороны властей, но если вы заплатите нам деньги, у вас все будет хорошо". Другой пример – это Артем Чайка, сын теперь уже бывшего генпрокурора Юрия Чайки, который получал контракты благодаря тому, что его папа старался обвинить его конкурентов (по данным Фонда борьбы с коррупцией и Forbes, в 2014 году Артем Чайка стал владельцем Обуховского песчаного карьера в Калужской области, после чего якобы из-за жалоб местных жителей в прокуратуру был закрыт конкурент предприятия, расположенный рядом Мостовский карьер. – Прим. РС). Поэтому Министерство финансов США ввело санкции против Артема Чайки.

– Изменится ли, на ваш взгляд, система взаимоотношений внутри власти и взаимоотношений власти и общества по мере "передачи полномочий" от прежнего поколения номенклатуры к новому? Или тут можно говорить о полной преемственности?

– Сначала нам казалось, что, да, может измениться – ведь большинство "детей Кремля" получили образование на Западе и часто там бывают. Когда мы начинали исследование, мы думали, что это может как-то изменить их поведение в России, что молодая элита могла вестернизироваться. Но примеров этому мы нашли гораздо меньше, чем хотели бы. В большинстве своем эти дети возвращаются в Россию и укрепляют собой систему, которая им в будущем тоже понадобится. У "детей Кремля" нет цели изменить систему. Но и здесь есть исключения, например, Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она не хочет возвращаться домой, говорит, что в Париже ей живется хорошо, но из ее инстаграма, из ее оценок недавних событий во Франции, из посещения ею аннексированного Крыма можно сделать вывод, что она не считает западную систему очень уж хорошей.

– В чем же в конечно счете главная цель транзита власти от одного поколения российской элиты к другому? Сохранить нажитое? Обеспечить возможность дальнейшего обогащения своим семьям?

– Да, можно сказать и так, "сохранить украденное", но это лишь одна из целей. Главное – безопасность в будущем для того или иного клана. Как мы знаем, в России, если ты близко к власти, деньги у тебя, так или иначе, появятся. "Дети Кремля" держат активы за границей на тот случай, чтобы переехать туда, если на родине у их семей что-то пойдет не так. Поэтому у многих их них есть вторые гражданства.

– Но в целом то, о чем вы пишете, – помощь родителей своим детям – разве это не характерно для любого общества?

– Да, нормально, когда родители помогают детям в карьере, но ненормально, когда цель этого – обеспечить себе личную безопасность. На Западе люди тоже могут приумножать свои богатства и делиться ими с детьми, но это не вопрос гарантий личной безопасности. Важно не то, что Путин, например, боится потратить все свои деньги, нет, важно то, что он гарант безопасности своего ближайшего окружения в условиях отсутствия нормальной правовой системы.