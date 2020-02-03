В Петербурге против сноса СКК протестовали более тысячи человек

В Санкт-Петербурге в понедельник прошёл митинг противников сноса Спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Участники акции призвали привлечь в ответственности виновных в гибели рабочего при демонтаже комплекса, расторгнуть концессионное соглашение с инвестором реконструкции СКК - компанией "СКА Арена", а также восстановить здание комплекса, признав его памятником архитектуры.

Как сообщает Север.Реалии, на митинг собралось более 1000 человек – гораздо больше, чем когда-либо собиралось на защиту СКК. ​

За 3 часа до акции была задержана координатор группы "Сквер у СКК" Лариса Лопаткина: к ней домой пришли полицейские и увезли в отдел полиции. Её обвиняют в неподчинении требованиям полиции. Как пишет Север.Реалии, её также могут обвинить в порче имущества из-за появившейся на заборе вокруг СКК надписи с требованием наказания "для варваров и убийц".

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский начал свое выступление на митинге с минуты молчания в память о погибшем при сносе СКК сварщике Матвее Кучерове. Его гибель и снос СКК он назвал преступлением.

"21 ноября 1984 года я был здесь, когда “Зенит” стал чемпионом СССР, это был праздник для всего города, а теперь СКК нагло разрушен. Беглов мог остановить концессионное соглашение, где было слово “демонтаж”, но не остановил – видно, слишком велик страх перед путинскими друзьями", – сказал со сцены Вишневский.​

Координатор движения “Красивый Петербург” Красимир Врански назвал разрушение СКК спланированной операцией, в осуществлении которой виновен лично губернатор Беглов. Градостроительную политику в городе он назвал "градостроительным фашизмом".