В Петербурге против сноса СКК протестовали более тысячи человек

В Санкт-Петербурге в понедельник прошёл митинг противников сноса Спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Участники акции призвали привлечь в ответственности виновных в гибели рабочего при демонтаже комплекса, расторгнуть концессионное соглашение с инвестором реконструкции СКК - компанией "СКА Арена", а также восстановить здание комплекса, признав его памятником архитектуры.
Как сообщает Север.Реалии, на митинг собралось более 1000 человек – гораздо больше, чем когда-либо собиралось на защиту СКК.
За 3 часа до акции была задержана координатор группы "Сквер у СКК" Лариса Лопаткина: к ней домой пришли полицейские и увезли в отдел полиции. Её обвиняют в неподчинении требованиям полиции. Как пишет Север.Реалии, её также могут обвинить в порче имущества из-за появившейся на заборе вокруг СКК надписи с требованием наказания "для варваров и убийц".
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский начал свое выступление на митинге с минуты молчания в память о погибшем при сносе СКК сварщике Матвее Кучерове. Его гибель и снос СКК он назвал преступлением.
"21 ноября 1984 года я был здесь, когда “Зенит” стал чемпионом СССР, это был праздник для всего города, а теперь СКК нагло разрушен. Беглов мог остановить концессионное соглашение, где было слово “демонтаж”, но не остановил – видно, слишком велик страх перед путинскими друзьями", – сказал со сцены Вишневский.
Координатор движения “Красивый Петербург” Красимир Врански назвал разрушение СКК спланированной операцией, в осуществлении которой виновен лично губернатор Беглов. Градостроительную политику в городе он назвал "градостроительным фашизмом".
- 31 января при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания. Погиб рабочий. Момент его гибели попал на видео. Фактором, способствовавшим трагедии, могла быть спешка при демонтаже. Рабочий работал на крыше без страховки. Активисты утверждают, что комплекс спешили снести до того момента, как могло быть принято решение о его включении в список памятников.
- СКК сносят, чтобы построить на его месте новую ледовую арену. Ее площадь составит 167 тысяч квадратных метров, высота — 49 метров. Накануне подрядчик представил новый эскиз проекта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели рабочего.
- Здание СКК было построено в 1979 году. При строительстве использовались уникальные инженерные решения: оно держится на 56 несущих колоннах, на которых висит стальная кровля. Активисты, протестовавшие против сноса, указывают и на роль комплекса в истории Петербурга - там проводились многие важные спортивные состязания и рок-концерты.
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