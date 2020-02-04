В Москве умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин

В Москве в ночь на 4 февраля в возрасте 89 лет умер Теодор Шанин - социолог, основатель и президент престижной Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"). По данным "Известий" и РЕН ТВ, Шанин умер в своей квартире. Причины смерти не сообщаются.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Жил на территории, аннексированной СССР, после войны вернулся на родину. В 1948 году он через Францию уехал в Палестину и воевал добровольцем за независимость Израиля. В 1951 году Шанин окончил Иерусалимский колледж социальной работы, а через семь лет поступил на отделение социологии и экономики Иерусалимского университета. После учился в Англии. Темой его научных исследований стало русское крестьянство.

В 1990 году его избрали академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина — ВАСХНИЛ. В 1995 году Теодор Шанин основал Московскую высшую школу социальных и экономических наук и стал ее первым ректором. С 2007 года Шанин — президент университета.

С начала 90-х Теодор Шанин развивал современные формы академического образования в России. Он был профессором Манчестерского университета и научным сотрудником в Оксфорде. В 2002 году его наградили орденом Британской империи.

Летом 2018 года Рособрнадзор принял решение лишить "Шанинку" государственной аккредитации. По итогам проверки эксперты решили, что учебные программы вуза не соответствуют образовательным стандартам. Школа продолжит деятельность, но не сможет выдавать государственные дипломы. Более 250 преподавателей вузов в России и за рубежом выступили в поддержку "Шанинки". Они заявили, что нельзя лишать вуз аккредитации из-за недостатков некоторых программ.

Теодор Шанин неоднократно выступал на Радио Свобода.