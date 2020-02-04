Более трёх с половиной тысяч туристов заблокированы на круизном лайнере в японском порту Йокогама из-за карантина. У одного из пассажиров, который сошёл с борта корабля в Гонконге, обнаружили симптомы нового коронавируса.

Японские власти проверяют всех, кто мог контактировать с заболевшим. На недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера. Пока не будут известны результаты медосмотра, туристы не смогут покинуть судно. Отмечается, что высадка пассажиров отложена на сутки. Ранее Министерство здравоохранения Японии зафиксировало 20 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.

По последним данным, жертвами коронавируса из Китая стали 427 человек. Число заболевших во всём мире превысило 20 тысяч. Смертельные случаи от нового вируса за пределами материкового Китая подтвердили на Филиппинах и в Гонконге.

Почти все сухопутные и морские переходы между Гонконгом и материковой частью Китая были закрыты в ночь на вторник. Это произошло после массовой забастовки гонконгских медицинских работников, которые отказывались выходить на работу и требовали полностью закрыть границы из-за угрозы распространения вируса.

Многие страны эвакуируют своих граждан из Китая, в первую очередь, из города Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полёты в КНР.

Власти Китая призывают другие страны не вводить чрезмерные меры из-за коронавируса.

30 января похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. Из-за подозрения на коронавирус около семи тысяч человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось.