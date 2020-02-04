ЕСПЧ взыскал с РФ €60 тысяч в пользу пострадавших от пыток в полиции

Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить по 30 тысяч евро Айрату Ситдикову и Биярслану Акаеву, которые обвиняли сотрудников полиции в пытках. Об этом сообщает сотрудничающий с "Зоной права", юрист Игорь Шолохов.

ЕСПЧ признал нарушение российскими властями статьи Европейской конвенции о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.

Айрат Ситдиков из Татарстана в 2017 году был осужден на 19 лет лишения свободы по обвинению в терроризме по так называемому делу "Чистопольского джамаата". Правозащитники считают дело сфабрикованным. В декабре 2013 года, по словам Ситдикова , полицейские вывезли его в неизвестное место. Там ему связали ноги и на протяжении нескольких часов пытали током, в том числе в области гениталий. Несмотря на наличие травм, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских.

Биярслана Акаева из дагестанского села Эндирей в феврале 2017 года сотрудники правоохранительных органов в масках вывезли в лес, где избивали, применяли ток и допрашивали. После этого Акаева доставили в кабинет следователя в Хасавюрте, где он признался в пособничестве подозреваемым в терроризме и незаконном хранении оружия и боеприпасов. В СИЗО у Акаева диагностировали многочисленные кровоподтеки и гематомы, однако следователи не нашли оснований для уголовного преследования сотрудников полиции. Самого Акаева позднее приговорили к 9 годам в колонии строгого режима.