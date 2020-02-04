Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Московский городской суд признал законным продление срока ареста американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Обвиняемый в России в шпионаже останется под стражей до 29 марта.
В конце января в СИЗО "Лефортово" американца посетил посол США в России. Джон Салливан назвал обращение с арестованным "недостойным". Он заявил, что здоровье Уилана ухудшается, а российские власти не оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России в интересах американских спецслужб. Сам Уилан вину не признаёт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Летом 2019-го Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны.
- У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. Дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом за причастность к хищениям, а затем уволен из вооруженных сил.
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