Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Московский городской суд признал законным продление срока ареста американскому морскому пехотинцу Полу Уилану. Обвиняемый в России в шпионаже останется под стражей до 29 марта.

В конце января в СИЗО "Лефортово" американца посетил посол США в России. Джон Салливан назвал обращение с арестованным "недостойным". Он заявил, что здоровье Уилана ухудшается, а российские власти не оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России в интересах американских спецслужб. Сам Уилан вину не признаёт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Летом 2019-го Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны.