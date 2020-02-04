"Сова": в 2019 году стало больше нападений на ЛГБТ-активистов

В 2019 году в России увеличилось количество нападений на представителей ЛГБТ-сообщества, однако снизилось количество случаев насилия на почве национализма и атак со стороны провластных активистов. Об этом говорится в ежегодном докладе Информационно-аналитического центра "Сова".

В результате нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в 2019 году погиб один человек и пострадали семеро. В 2018-м было пятеро пострадавших и один погибший. В основном насилие применялось в отношении участников мероприятий, связанных с тематикой ЛГБТ. Также были зафиксированы случаи нападения на прохожих, которых из-за внешнего вида приняли за гомосексуалов. В аналитическом центре отмечают, что реальный уровень насилия, связанного с гомофобией, им неизвестен.

В 2019 году стало резонансным убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ей регулярно поступали угрозы убийством в связи с её деятельностью, а её имя было внесено в список движения "Пилы против ЛГБТ". Следствие считает, что убийство было совершено на бытовой почве.

В 2019 году центром "Сова" было зафиксировано четыре случая нападения провластных активистов на своих политических и идеологических противников. В 2018 году таких случаев было 19. Активисты движения SERB неоднократно пытались срывать массовые мероприятия правозащитников и протестные акции оппозиции, однако серьезных столкновений с применением физического насилия не было.

В 2019 году снизилось количество случаев насилия на почве расизма: 45 случаев против 55 в 2018 году. Пятеро человек погибли в результате таких нападений. По уровню этнического насилия лидируют Москва и Санкт-Петербург. Большинство атак было на выходцев из Центральной Азии и Северного Кавказа. Крупным столкновением в 2019 году на этнической почве стал конфликт в селе Чемодановка Пензенской области между местными жителями и цыганами. Также на этнической почве в прошлом году прошли антимигрантские митинги в Якутске, после изнасилования местной жительницы выходцем из Киргизии.